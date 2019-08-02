Ильин день 2019: поздравления, открытки, картинки и стихи

"Сегодня" собрали самые яркие пожелания с праздником 2 августа

Украинцы отмечают Ильин день 2 августа Фото: Pixabay

2 августа украинцы отмечают Ильин день 2019 – это праздник в честь ветхозаветного пророка Илии. "Сегодня" подготовили самые интересные и красочные открытки, картинки, а также короткие стихи с днем Ильи. Обязательно поздравьте всех дорогих и близких вам людей с этим праздником.

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Ильин день 2019: поздравления, открытки и стихи

Лето близится к закату,

Скоро урожая сбор,

А сегодня светлый праздник,

Дарит он всем нам задор!

День Ильи-пророка дружно

Отмечаем и поем,

Веселимся, в хороводе

Вместе за руку идем.

Этот праздник дарит счастье,

Хоть купаться уж нельзя,

Мы до будущего года

С вами подождем, друзья.

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

Поздравления с днем Ильи 2019

Пусть День Ильи нам запретил купаться,

Но он так щедр за праздничным столом:

Есть угощенья, игры на природе,

Давайте же забудем о плохом.

Пусть в этот день Вас захлестнет веселье,

Пусть не смолкает шуток хоровод,

И пусть друзей Илья нам собирает

Для радостных мгновений каждый год!

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

***

На день Ильин собрали урожаи,

И напекли румяные хлеба.

Вот и второго августа дождались,

Пора готовить наши погреба.

Илья-пророк проедет в колеснице,

Земли властитель и зверей пастух.

К нему вы в милость угодите,

И снизойдет на землю дождик вдруг.

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

Ильин день: лучшие поздравления

День Ильи Громовержца пришел на порог,

Всю работу бросайте, миряне,

Выходите во двор поводить хоровод,

Лета знойный пожар мы помянем.

Водоемы теперь не для празднества, игр,

В них приходят русалки и черти,

Возвращаются вновь на глубины свои

Существа все и мерзкая нечисть.

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

***

Жатву мы закончим к сроку,

Мы закатим пир горой:

Нынче день Ильи-Пророка:

Гроз держатель, Громобой.

И сегодня при народе

Можно в нескольких словах

Помолиться о погоде:

Чтобы град нас миновал.

Мы не косим и не сеем.

К празднику в заветный срок

Станем чуточку добрее,

Чтоб не гневался пророк.

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

***

День Ильи – библейского пророка –

Пляжный закрывается сезон.

Порицатель бренного порока,

Нынче не велит работать он.

И сулит отличный урожай,

Так что стол богаче накрывай.

Доброту к душе своей пусти

И обиды ближнему прости.

Поздравления с днем Ильи Фото: Bipbap

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день.

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