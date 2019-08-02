Ильин день 2019: поздравления, открытки, картинки и стихи
"Сегодня" собрали самые яркие пожелания с праздником 2 августа
2 августа украинцы отмечают Ильин день 2019 – это праздник в честь ветхозаветного пророка Илии. "Сегодня" подготовили самые интересные и красочные открытки, картинки, а также короткие стихи с днем Ильи. Обязательно поздравьте всех дорогих и близких вам людей с этим праздником.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
Лето близится к закату,
Скоро урожая сбор,
А сегодня светлый праздник,
Дарит он всем нам задор!
День Ильи-пророка дружно
Отмечаем и поем,
Веселимся, в хороводе
Вместе за руку идем.
Этот праздник дарит счастье,
Хоть купаться уж нельзя,
Мы до будущего года
С вами подождем, друзья.
Поздравления с днем Ильи 2019
Пусть День Ильи нам запретил купаться,
Но он так щедр за праздничным столом:
Есть угощенья, игры на природе,
Давайте же забудем о плохом.
Пусть в этот день Вас захлестнет веселье,
Пусть не смолкает шуток хоровод,
И пусть друзей Илья нам собирает
Для радостных мгновений каждый год!
***
На день Ильин собрали урожаи,
И напекли румяные хлеба.
Вот и второго августа дождались,
Пора готовить наши погреба.
Илья-пророк проедет в колеснице,
Земли властитель и зверей пастух.
К нему вы в милость угодите,
И снизойдет на землю дождик вдруг.
Ильин день: лучшие поздравления
День Ильи Громовержца пришел на порог,
Всю работу бросайте, миряне,
Выходите во двор поводить хоровод,
Лета знойный пожар мы помянем.
Водоемы теперь не для празднества, игр,
В них приходят русалки и черти,
Возвращаются вновь на глубины свои
Существа все и мерзкая нечисть.
***
Жатву мы закончим к сроку,
Мы закатим пир горой:
Нынче день Ильи-Пророка:
Гроз держатель, Громобой.
И сегодня при народе
Можно в нескольких словах
Помолиться о погоде:
Чтобы град нас миновал.
Мы не косим и не сеем.
К празднику в заветный срок
Станем чуточку добрее,
Чтоб не гневался пророк.
***
День Ильи – библейского пророка –
Пляжный закрывается сезон.
Порицатель бренного порока,
Нынче не велит работать он.
И сулит отличный урожай,
Так что стол богаче накрывай.
Доброту к душе своей пусти
И обиды ближнему прости.
Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram