Именины Афанасия, Глеба, Инны: поздравления с днем ангела
В День ангела Афанасия, Глеба и Инны 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 3 июля, свой День ангела отмечают Афанасий, Глеб и Инна. Если у вас есть знакомые или друзья с такими именами, отправьте им самые лучшие, позитивные и душевные поздравления с днем ангела.
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Афанасий означает "бессмертный". Мужчина с таким именем – прирожденный лидер, любознательный и напористый, общительный и дружелюбный.
ИмяГлеб переводится как "защищаемый Богом". Его обладатели – люди добрые, отзывчивые, ценимые друзьями и окружающими людьми.
Значение имени Инна переводится как "быстрый поток". Такое имя носит женщина находчивая, предприимчивая, решительная и неунывающая.
В день ангела Афанасия, Инны и Глеба мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам искренние, красивые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
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Короткие смс поздравления с днем ангела Афанасия
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Афанасий — "бессмертный",
Значит, вечно живи!
Пусть азарт безразмерный
Не угаснет в крови!
Ты отзывчивый, добрый,
Ты внимательней всех,
Пусть же будет огромный
Всюду рядом успех!
Добрые поздравления Афанасию с днем ангела в прозе
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Дорогой Афанасий, поздравляю тебя с днем ангела! Пожелать хочу солнечных дней и мечтательных ночей, заветных желаний и великих познаний, добра и удачи на жизненном пути, светлой радости в душе и верной любви в сердце.
Душевные поздравления с днем ангела Афанасию в стихах
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Мои, Афанасий, тебе поздравления,
Пусть радует жизнь тебя каждым мгновением,
Подарки пусть дарит судьба, не скупится,
Мечта твоя в жизни пускай воплотится,
Пусть имя бессмертное славу пророчит,
И в жизни сбывается все, как ты хочешь.
Смс поздравления с днем ангела Глеба
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Глебу пожелать хотели
Мы душевного тепла,
Пусть всегда идут у Глеба
В гору все его дела,
Никогда пусть не тоскует
И не знает горя он,
Знаем мы, что Глеб настойчив,
Честен, весел и умен!
Короткие поздравления с днем ангела Глеба в прозе
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Поздравляю с именинами, Глеб, и от души желаю феерии успеха, оптимизма, радости и любви в твоей жизни. Будь счастлив, смел, весел и неуязвим. Пусть все, к чему ты стремишься, непременно удастся. Удачи тебе, Глеб, во всем и всегда!
Лучшие поздравления Глебу с днем ангела в стихах
***
Я желаю, чтобы дух твой
С каждым годом только креп.
Чтоб талант твой развивался,
Чтоб успешным был ты, Глеб.
Чтобы были все задачи
В жизни этой по плечу.
Пожелать тебе победы
Яркой и большой хочу.
Красивые поздравления в день ангела Инне
***
Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.
Короткое смс поздравление с днем ангела Инне
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Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый день неотразима,
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
Позитивные пожелания в день ангела Инны в прозе
***
Дорогая Инна, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Желаю исполнения заветных мечтаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.
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