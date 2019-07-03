Именины Афанасия, Глеба, Инны: поздравления с днем ангела

В День ангела Афанасия, Глеба и Инны 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 3 июля, свой День ангела отмечают Афанасий, Глеб и Инна. Если у вас есть знакомые или друзья с такими именами, отправьте им самые лучшие, позитивные и душевные поздравления с днем ангела.

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Афанасий означает "бессмертный". Мужчина с таким именем – прирожденный лидер, любознательный и напористый, общительный и дружелюбный.

ИмяГлеб переводится как "защищаемый Богом". Его обладатели – люди добрые, отзывчивые, ценимые друзьями и окружающими людьми.

Значение имени Инна переводится как "быстрый поток". Такое имя носит женщина находчивая, предприимчивая, решительная и неунывающая.

В день ангела Афанасия, Инны и Глеба мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам искренние, красивые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Афанасия

***

Афанасий — "бессмертный",

Значит, вечно живи!

Пусть азарт безразмерный

Не угаснет в крови!



Ты отзывчивый, добрый,

Ты внимательней всех,

Пусть же будет огромный

Всюду рядом успех!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления Афанасию с днем ангела в прозе

***

Дорогой Афанасий, поздравляю тебя с днем ангела! Пожелать хочу солнечных дней и мечтательных ночей, заветных желаний и великих познаний, добра и удачи на жизненном пути, светлой радости в душе и верной любви в сердце.

Душевные поздравления с днем ангела Афанасию в стихах

***

Мои, Афанасий, тебе поздравления,

Пусть радует жизнь тебя каждым мгновением,

Подарки пусть дарит судьба, не скупится,

Мечта твоя в жизни пускай воплотится,

Пусть имя бессмертное славу пророчит,

И в жизни сбывается все, как ты хочешь.

Смс поздравления с днем ангела Глеба

***

Глебу пожелать хотели

Мы душевного тепла,

Пусть всегда идут у Глеба

В гору все его дела,

Никогда пусть не тоскует

И не знает горя он,

Знаем мы, что Глеб настойчив,

Честен, весел и умен!

Короткие поздравления с днем ангела Глеба в прозе

***

Поздравляю с именинами, Глеб, и от души желаю феерии успеха, оптимизма, радости и любви в твоей жизни. Будь счастлив, смел, весел и неуязвим. Пусть все, к чему ты стремишься, непременно удастся. Удачи тебе, Глеб, во всем и всегда!

Лучшие поздравления Глебу с днем ангела в стихах

***

Я желаю, чтобы дух твой

С каждым годом только креп.

Чтоб талант твой развивался,

Чтоб успешным был ты, Глеб.



Чтобы были все задачи

В жизни этой по плечу.

Пожелать тебе победы

Яркой и большой хочу.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления в день ангела Инне

***

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.



Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.



Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

Короткое смс поздравление с днем ангела Инне

***

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый день неотразима,

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

Позитивные пожелания в день ангела Инны в прозе

***

Дорогая Инна, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Желаю исполнения заветных мечтаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

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