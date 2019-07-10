Именины Александра, Владимира и Ивана: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Владимира, Ивана 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

С днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 10 июля, День ангела отмечают Александр, Владимир и Иван. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые трогательные, прикольные и добрые поздравления с Днем ангела.

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Значение имени Александр трактуется как "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Славянское имя Владимир переводится как "Владеющий миром". Его обладатель – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

В день ангела Александра, Владимира и Ивана примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе. Также 10 июля свой день ангела отмечают Георгий, Егор, Иванна, Мартин, Самсон и Юрий. Обязательно поздравьте всех именинников.

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Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Прикольные поздравления с днем ангела Александра в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Веселые поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.



Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Смс поздравления в День ангела Владимира в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,

И сегодня есть причина

Пожелать тебе, Владимир,

Быть таким же милым, сильным!



Пусть фортуна не покинет,

И успех всегда сулит,

Пусть удача ярко светит,

Счастье в сердце пусть царит.

Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде —

Все, Владимир, о тебе!



Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.



Во всем тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

Прикольные поздравления с днем ангела Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

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