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Именины Александра, Владимира и Ивана: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Владимира, Ивана 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:45
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 10 июля, День ангела отмечают Александр, Владимир и Иван. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые трогательные, прикольные и добрые поздравления с Днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Значение имени Александр трактуется как "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Славянское имя Владимир переводится как "Владеющий миром". Его обладатель – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

В день ангела Александра, Владимира и Ивана примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе. Также 10 июля свой день ангела отмечают Георгий, Егор, Иванна, Мартин, Самсон и Юрий. Обязательно поздравьте всех именинников.

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Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Прикольные поздравления с днем ангела Александра в стихах

***

Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Веселые поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Смс поздравления в День ангела Владимира в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!

Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.

Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде —
Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!

Прикольные поздравления с днем ангела Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

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