Именины Александры, Даниила и Дмитрия: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Александры, Даниила и Дмитрия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С днем ангела! Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 26 июня, отмечают Александра, Даниил и Дмитрий. В этот день им адресованы все лучшие пожелания и слова поздравлений с именинами.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Древнегреческое имя Александра переводится как "защитница людей". Несмотря на внешнюю замкнутость, Александра очень ответственна, добра и жизнерадостна.

Даниил означает "Божий суд". Древнееврейское имя Мужчины, имеющие такое имя – люди уравновешенные, спокойные, выдержанные и с огромным чувством справедливости.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

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Также 26 июня свой день ангела отмечают Акулина, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Иван, Пелагея, Савва, Яков. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

Лучшие поздравления Александре с именинами в стихах

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Александра, Сашенька, пускай

В твоих глазах сияет свет!

Мечты все явью станут, знай,

Недостижимых целей нет!



Люби, любима будь всегда,

Почаще смейся, улыбайся,

Сверкай от счастья, как звезда,

И яркой жизнью наслаждайся!

Душевные поздравления с именинами Александре в прозе

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Милая Александра, поздравляю тебя с днем ангела. Желаю во всем быть безупречной и совершенной, всегда оставаться любимой и желанной, постоянно находиться в водовороте чудесных событий и просто быть счастливой Сашей в этом мире.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления с именинами Александры

***

Для нашей Александры дорогой

Сегодня все цветы и поздравленья,

Желаю оставаться молодой

И быть всегда в чудесном настроеньи.



Пусть жизнь тебя балует день за днем,

Приносит только счастье и удачу,

И пусть твои глаза горят огнем

И никогда от горестей не плачут!

Эффектные поздравления Даниилу с именинами в прозе

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Поздравляю с днем ангела, Данечка! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.

Прикольные поздравления с именинами Даниилу в стихах

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Добрый, сильный и отважный –

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды –

В счастье, в радости, в беде.



Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткое смс поздравление с именинами Даниила

***

Я желаю, Даниил,

Чтобы ты имел успех,

Завсегда счастливым был

Без каких-либо помех!



Чтобы верные друзья

И любимые твои

Окружали бы тебя,

Добротой украсив дни!

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Именины Дмитрия: искренние пожелания в прозе

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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия

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Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

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