Именины Александры, Даниила и Дмитрия: красивые поздравления с днем ангела
В День ангела Александры, Даниила и Дмитрия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Свой День ангела сегодня, 26 июня, отмечают Александра, Даниил и Дмитрий. В этот день им адресованы все лучшие пожелания и слова поздравлений с именинами.
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Древнегреческое имя Александра переводится как "защитница людей". Несмотря на внешнюю замкнутость, Александра очень ответственна, добра и жизнерадостна.
Даниил означает "Божий суд". Древнееврейское имя Мужчины, имеющие такое имя – люди уравновешенные, спокойные, выдержанные и с огромным чувством справедливости.
Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.
Также 26 июня свой день ангела отмечают Акулина, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Иван, Пелагея, Савва, Яков. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.
Лучшие поздравления Александре с именинами в стихах
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Александра, Сашенька, пускай
В твоих глазах сияет свет!
Мечты все явью станут, знай,
Недостижимых целей нет!
Люби, любима будь всегда,
Почаще смейся, улыбайся,
Сверкай от счастья, как звезда,
И яркой жизнью наслаждайся!
Душевные поздравления с именинами Александре в прозе
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Милая Александра, поздравляю тебя с днем ангела. Желаю во всем быть безупречной и совершенной, всегда оставаться любимой и желанной, постоянно находиться в водовороте чудесных событий и просто быть счастливой Сашей в этом мире.
Красивые поздравления с именинами Александры
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Для нашей Александры дорогой
Сегодня все цветы и поздравленья,
Желаю оставаться молодой
И быть всегда в чудесном настроеньи.
Пусть жизнь тебя балует день за днем,
Приносит только счастье и удачу,
И пусть твои глаза горят огнем
И никогда от горестей не плачут!
Эффектные поздравления Даниилу с именинами в прозе
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Поздравляю с днем ангела, Данечка! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.
Прикольные поздравления с именинами Даниилу в стихах
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Добрый, сильный и отважный –
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды –
В счастье, в радости, в беде.
Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.
Короткое смс поздравление с именинами Даниила
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Я желаю, Даниил,
Чтобы ты имел успех,
Завсегда счастливым был
Без каких-либо помех!
Чтобы верные друзья
И любимые твои
Окружали бы тебя,
Добротой украсив дни!
Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах
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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!
В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!
Именины Дмитрия: искренние пожелания в прозе
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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия
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Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
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