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Именины Александры, Даниила и Дмитрия: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Александры, Даниила и Дмитрия 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 26 июня, отмечают Александра, Даниил и Дмитрий.  В этот день им адресованы  все лучшие пожелания и слова поздравлений с именинами.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Древнегреческое имя Александра переводится как "защитница людей". Несмотря на внешнюю замкнутость, Александра  очень ответственна, добра и жизнерадостна.

Даниил означает "Божий суд". Древнееврейское имя Мужчины, имеющие такое имя – люди уравновешенные, спокойные, выдержанные и с огромным чувством справедливости.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

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Также 26 июня свой день ангела отмечают Акулина, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Иван, Пелагея, Савва, Яков. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

Лучшие поздравления Александре с именинами в стихах

***

Александра, Сашенька, пускай
В твоих глазах сияет свет!
Мечты все явью станут, знай,
Недостижимых целей нет!

Люби, любима будь всегда,
Почаще смейся, улыбайся,
Сверкай от счастья, как звезда,
И яркой жизнью наслаждайся!

Душевные поздравления с именинами Александре в прозе

***

Милая Александра, поздравляю тебя с днем ангела. Желаю во всем быть безупречной и совершенной, всегда оставаться любимой и желанной, постоянно находиться в водовороте чудесных событий и просто быть счастливой Сашей в этом мире.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с именинами Александры

***

Для нашей Александры дорогой
Сегодня все цветы и поздравленья,
Желаю оставаться молодой
И быть всегда в чудесном настроеньи.

Пусть жизнь тебя балует день за днем,
Приносит только счастье и удачу,
И пусть твои глаза горят огнем
И никогда от горестей не плачут!

Эффектные поздравления Даниилу с именинами в прозе

***

Поздравляю с днем ангела, Данечка! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.

Прикольные поздравления с именинами Даниилу в стихах

***

Добрый, сильный и отважный –
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды –
В счастье, в радости, в беде.

Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткое смс поздравление с именинами Даниила

***

Я желаю, Даниил,
Чтобы ты имел успех,
Завсегда счастливым был
Без каких-либо помех!

Чтобы верные друзья
И любимые твои
Окружали бы тебя,
Добротой украсив дни!

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!

В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Именины Дмитрия: искренние пожелания в прозе

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия

***

Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!

Ранее мы рассказывали, как назвать девочку в июне 2019 года.

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