Именины Алексея, Антонины, Тимофея: поздравления с днем ангела
В День ангела Алексея, Антонины, Тимофея 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 23 июня, отмечают свой День ангела Алексей, Антонина и Тимофей. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые добрые и красивые пожелания в этот день.
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Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.
Антонина в переводе означает "вступающая в бой". Обладательницы такого имени – женщины добродушные и приветливые, но в то же время не уступающие своего прирожденные лидеры.
Интересное значение имеет имя Тимофей, т.е. "почитающий Бога". Это человек амбициозный, целеустремленный, правильный и настойчивый, но порою слишком скрытный.
В день ангела Алексея, Антонины и Тимофея мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Также 23 июня свой день ангела отмечают Александр, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Феофан. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.
Добрые поздравления с днем ангела Алексея в прозе
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Дорогой Алексей, прими сегодня поздравления с днем ангела! Ты человек дела, настоящий мужчина, защитник, не тратишь времени на болтовню. Ты отличный друг! Хочется, чтобы у такого человека дела спорились, достаток рос, а в семейном кругу не было бед. Счастья тебе!
Короткие поздравления Алексею с именинами в стихах
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Мы тебя сегодня дружно
Поздравляем, Алексей,
Будь общительным, активным,
Новых заводи друзей,
От души желаем счастья,
Ты удачу не теряй,
Меньше думай о проблемах
И почаще отдыхай!
Душевные стихи в день ангела Алексея
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Я поздравляю от души тебя, Алешка,
Пускай душа от радости поет,
И светит солнце яркое в окошко,
И на лице улыбка расцветет!
Желаю, чтоб все планы удавались,
Чтоб шли успешно все твои дела,
Желания заветные сбывались,
И жизнь всегда счастливою была!
Эффектные поздравления Антонине с днем ангела в прозе
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Прекрасная Антонина, милая Тонечка, поздравляю тебя и желаю здоровья, любви и красоты. Пусть все в жизни будет чудесно, пусть тебя окружает счастье и вдохновение, пусть с тобой всегда пребудет удача и успех. Желаю тебе, Тонечка, больших перспектив и уверенности в завтрашнем дне.
Лучшие пожелания в День ангела Антонины
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Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни радостной и дивной,
Долгих лет, любви большой.
Быть волшебною красоткой,
Комплименты получать,
Оптимизмом и заботой
Своих близких окружать!
День ангела Антонины: смс поздравления
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Антонина, поздравляю,
Мира, радости, тепла.
Я желаю, чтоб удача
За руку вперед вела.
Душу пусть твою согреют
Радость, счастье и покой,
Пусть обходят все проблемы
Тебя, Тоня, стороной.
Добрые поздравления в день ангела Тимофея в стихах
***
Именинник Тимофей!
Поздравленья – от друзей,
От коллег и от подруг,
И семейный теплый круг!
Дорогой наш Тимофей!
Не болей, и не старей,
Год от года богатей,
Улыбайся веселей,
Будь любовью обогрет
И живи до сотни лет!
Прикольные поздравления с днем ангела Тимофею
Тимофей, Тимоха,
Все не так уж плохо!
Все, поверь мне, классно,
Здорово, прекрасно!
Тимофей, Тимоша,
Ты такой хороший.
Крепко поздравляю,
Радости желаю!
Искренние поздравления с днем ангела Тимофею в прозе
Дорогой Тимофей, поздравляю тебя с этим чудесным днем ангела! От души желаю уверенных побед и великолепных достижений, доброй удачи и верной надежды, светлой любви и оптимистичного настроения, счастливых мгновений и веселья души.
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