Именины Алексея, Антонины, Тимофея: поздравления с днем ангела

В День ангела Алексея, Антонины, Тимофея 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 23 июня, отмечают свой День ангела Алексей, Антонина и Тимофей. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые добрые и красивые пожелания в этот день.

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Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.

Антонина в переводе означает "вступающая в бой". Обладательницы такого имени – женщины добродушные и приветливые, но в то же время не уступающие своего прирожденные лидеры.

Интересное значение имеет имя Тимофей, т.е. "почитающий Бога". Это человек амбициозный, целеустремленный, правильный и настойчивый, но порою слишком скрытный.

В день ангела Алексея, Антонины и Тимофея мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Также 23 июня свой день ангела отмечают Александр, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Феофан. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

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Добрые поздравления с днем ангела Алексея в прозе

***

Дорогой Алексей, прими сегодня поздравления с днем ангела! Ты человек дела, настоящий мужчина, защитник, не тратишь времени на болтовню. Ты отличный друг! Хочется, чтобы у такого человека дела спорились, достаток рос, а в семейном кругу не было бед. Счастья тебе!

Короткие поздравления Алексею с именинами в стихах

***

Мы тебя сегодня дружно

Поздравляем, Алексей,

Будь общительным, активным,

Новых заводи друзей,

От души желаем счастья,

Ты удачу не теряй,

Меньше думай о проблемах

И почаще отдыхай!

Душевные стихи в день ангела Алексея

***

Я поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

И на лице улыбка расцветет!



Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Антонине с днем ангела в прозе

***

Прекрасная Антонина, милая Тонечка, поздравляю тебя и желаю здоровья, любви и красоты. Пусть все в жизни будет чудесно, пусть тебя окружает счастье и вдохновение, пусть с тобой всегда пребудет удача и успех. Желаю тебе, Тонечка, больших перспектив и уверенности в завтрашнем дне.

Лучшие пожелания в День ангела Антонины

***

Дорогая Антонина,

Пожелаю в праздник твой

Жизни радостной и дивной,

Долгих лет, любви большой.



Быть волшебною красоткой,

Комплименты получать,

Оптимизмом и заботой

Своих близких окружать!

День ангела Антонины: смс поздравления

***

Антонина, поздравляю,

Мира, радости, тепла.

Я желаю, чтоб удача

За руку вперед вела.



Душу пусть твою согреют

Радость, счастье и покой,

Пусть обходят все проблемы

Тебя, Тоня, стороной.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления в день ангела Тимофея в стихах

***

Именинник Тимофей!

Поздравленья – от друзей,

От коллег и от подруг,

И семейный теплый круг!



Дорогой наш Тимофей!

Не болей, и не старей,

Год от года богатей,

Улыбайся веселей,

Будь любовью обогрет

И живи до сотни лет!

Прикольные поздравления с днем ангела Тимофею

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!



Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

Искренние поздравления с днем ангела Тимофею в прозе

Дорогой Тимофей, поздравляю тебя с этим чудесным днем ангела! От души желаю уверенных побед и великолепных достижений, доброй удачи и верной надежды, светлой любви и оптимистичного настроения, счастливых мгновений и веселья души.

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