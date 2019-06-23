Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именины Алексея, Антонины, Тимофея: поздравления с днем ангела

В День ангела Алексея, Антонины, Тимофея 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 июня, отмечают свой День ангела Алексей, Антонина и Тимофей. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые добрые и красивые пожелания в этот день.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.

Антонина в переводе означает "вступающая в бой". Обладательницы такого имени – женщины добродушные и приветливые, но в то же время не уступающие своего прирожденные лидеры.

Интересное значение имеет имя Тимофей, т.е. "почитающий Бога". Это человек амбициозный, целеустремленный, правильный и настойчивый, но порою слишком скрытный.

В день ангела Алексея, Антонины и Тимофея мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Также 23 июня свой день ангела отмечают Александр, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Феофан. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

Читайте также
Именины в июне 2019: кто и когда отмечает день ангела

Добрые поздравления с днем ангела Алексея в прозе

***

Дорогой Алексей, прими сегодня поздравления с днем ангела! Ты человек дела, настоящий мужчина, защитник, не тратишь времени на болтовню. Ты отличный друг! Хочется, чтобы у такого человека дела спорились, достаток рос, а в семейном кругу не было бед. Счастья тебе!

Короткие поздравления Алексею с именинами в стихах

***

Мы тебя сегодня дружно
Поздравляем, Алексей,
Будь общительным, активным,
Новых заводи друзей,
От души желаем счастья,
Ты удачу не теряй,
Меньше думай о проблемах
И почаще отдыхай!

Душевные стихи в день ангела Алексея

***

Я поздравляю от души тебя, Алешка,
Пускай душа от радости поет,
И светит солнце яркое в окошко,
И на лице улыбка расцветет!

Желаю, чтоб все планы удавались,
Чтоб шли успешно все твои дела,
Желания заветные сбывались,
И жизнь всегда счастливою была!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Антонине с днем ангела в прозе

***

Прекрасная Антонина, милая Тонечка, поздравляю тебя и желаю здоровья, любви и красоты. Пусть все в жизни будет чудесно, пусть тебя окружает счастье и вдохновение, пусть с тобой всегда пребудет удача и успех. Желаю тебе, Тонечка, больших перспектив и уверенности в завтрашнем дне.

Лучшие пожелания в День ангела Антонины

***

Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни радостной и дивной,
Долгих лет, любви большой.

Быть волшебною красоткой,
Комплименты получать,
Оптимизмом и заботой
Своих близких окружать!

День ангела Антонины: смс поздравления

***

Антонина, поздравляю,
Мира, радости, тепла.
Я желаю, чтоб удача
За руку вперед вела.

Душу пусть твою согреют
Радость, счастье и покой,
Пусть обходят все проблемы
Тебя, Тоня, стороной.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Добрые поздравления в день ангела Тимофея в стихах

***

Именинник Тимофей!
Поздравленья – от друзей,
От коллег и от подруг,
И семейный теплый круг!

Дорогой наш Тимофей!
Не болей, и не старей,
Год от года богатей,
Улыбайся веселей,

Будь любовью обогрет
И живи до сотни лет!

Прикольные поздравления с днем ангела Тимофею

Тимофей, Тимоха,
Все не так уж плохо!
Все, поверь мне, классно,
Здорово, прекрасно!

Тимофей, Тимоша,
Ты такой хороший.
Крепко поздравляю,
Радости желаю!

Искренние поздравления с днем ангела Тимофею в прозе

Дорогой Тимофей, поздравляю тебя с этим чудесным днем ангела! От души желаю уверенных побед и великолепных достижений, доброй удачи и верной надежды, светлой любви и оптимистичного настроения, счастливых мгновений и веселья души.

Ранее мы рассказывали, как назвать девочку в июне 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Именины Александра, Кирилла, Марии: лучшие поздравления с днем ангелам Именины Василия, Константина, Федора: лучшие поздравления с днем ангела Именины Георгия, Елисея и Ефима: лучшие поздравления с днем ангела
именины именинники поздравления день ангела
Реклама

Новости партнеров

«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью

Популярные статьи

Вчера, 16:46Шоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Вчера, 12:09Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 12:08Fun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

21 июняFun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

21 июняТехно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

20 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июняTravel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

20 июняШоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в купальнике: пикантные фото

20 июняFun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

Новости партнеров

Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь