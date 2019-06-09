Именины Анастасии, Леонида и Петра: поздравления с днем ангела

В День ангела Анастасии, Леонида и Петра 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 9 июня, Анастасия, Леонид и Петр отмечают свой День ангела. Примите самые лучшие, нежные, веселые и позитивные поздравления с именинами.

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Анастасия значит – "воскресение". Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.

Леонид – "подобен льву", исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, заводилы и позитивы, целеустремленные и легкие на подъем.

Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Сергея и Анастасии мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с Днем ангела Анастасии в стихах

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.



Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе

***

Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

День ангела Анастасии: лучшие пожелания в смс

***

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!



Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

Красивые поздравления с именинами Леонида в стихах

***

В этот чудесный праздник самый

Без поздравления не оставим,

Мы, Леонид, вас уважаем,

И вам здоровья пожелаем!

Удачи, радости, признания,

Чтобы сбывались все мечтания,

Мы вам желаем быль любимым

И обязательно — счастливым,

Чтоб все дела легко решались,

Чтоб вы в любви всегда купались,

Об одиночестве не знали,

И все от жизни получали!

Смс поздравления с именинами Леонида в прозе

***

Леонид, я от души тебя поздравляю. Желаю, чтобы ты, словно гордый лев, бороться за свое дело и в любой схватке непременно одерживать победу. А еще я тебе пожелаю, Леня, быть добрым и покладистым в кругу своих друзей, твердым и принципиальным в своих делах и стремлениях.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления Леониду с именинами

***

Леонид — "подобен льву".

И всегда он на плаву,

И в делах его успех,

И родных он любит всех.



Весельчак и юморист.

И по жизни он артист.

Будь везучим и счастливым,

Обязательно любимым.



Чтоб тебе не знать печали,

Чтоб с добром тебя встречали.

Не болеть, не знать тревог,

В жизни — правильных дорог.

Самое красивое поздравление с Днем ангела Петра

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,

Не найти на свете нам добрее глаз.

Добрая душа, сердце золотое

И беда чужая не дает покоя.



Ты людей не делишь на плохих, хороших,

И в беде любому ты всегда поможешь.

Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,

Добрым и надежным навсегда остаться.



Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,

Я судьбу благодарю за такого друга.

Именины Петра: веселые пожелания

***

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!



Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

Лучшие поздравления в День ангела Петру в прозе

***

Петр, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

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