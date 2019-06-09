Именины Анастасии, Леонида и Петра: поздравления с днем ангела
В День ангела Анастасии, Леонида и Петра 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 9 июня, Анастасия, Леонид и Петр отмечают свой День ангела. Примите самые лучшие, нежные, веселые и позитивные поздравления с именинами.
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Анастасия значит – "воскресение". Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.
Леонид – "подобен льву", исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, заводилы и позитивы, целеустремленные и легкие на подъем.
Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.
В день ангела Сергея и Анастасии мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с Днем ангела Анастасии в стихах
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Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе
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Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.
День ангела Анастасии: лучшие пожелания в смс
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Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
Пусть будет, Настенька, удача
С тобою рядышком шагать!
Улыбки радостной не пряча,
Желаю в счастье утопать!
Красивые поздравления с именинами Леонида в стихах
***
В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Мы, Леонид, вас уважаем,
И вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все мечтания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!
Смс поздравления с именинами Леонида в прозе
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Леонид, я от души тебя поздравляю. Желаю, чтобы ты, словно гордый лев, бороться за свое дело и в любой схватке непременно одерживать победу. А еще я тебе пожелаю, Леня, быть добрым и покладистым в кругу своих друзей, твердым и принципиальным в своих делах и стремлениях.
Прикольные поздравления Леониду с именинами
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Леонид — "подобен льву".
И всегда он на плаву,
И в делах его успех,
И родных он любит всех.
Весельчак и юморист.
И по жизни он артист.
Будь везучим и счастливым,
Обязательно любимым.
Чтоб тебе не знать печали,
Чтоб с добром тебя встречали.
Не болеть, не знать тревог,
В жизни — правильных дорог.
Самое красивое поздравление с Днем ангела Петра
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Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.
Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.
Именины Петра: веселые пожелания
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Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
Лучшие поздравления в День ангела Петру в прозе
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Петр, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!
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