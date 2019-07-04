Именины Анастасии, Никиты и Николая: поздравления с днем ангела
Как поздравить с Днем ангела Анастасию, Никиту и Николая красиво и эффектно в стихах и прозе
Сегодня, 4 июля, Анастасия, Никита и Николай отмечают свой День ангела. Примите самые лучшие, добрые и позитивные поздравления с именинами.
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Анастасия значит – "воскресение". Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.
Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.
В день ангела Анастасии, Никиты и Николая мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Также 4 июля свой День ангела отмечают Алексей, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Юлий, Максим, Павел, Терентий и Федор. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, обязательно отправьте им наилучшие пожелания и поздравления с днем ангела.
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День ангела Анастасии: лучшие пожелания в смс
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Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
Пусть будет, Настенька, удача
С тобою рядышком шагать!
Улыбки радостной не пряча,
Желаю в счастье утопать!
Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе
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Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.
Красивые поздравления с Днем ангела Анастасии в стихах
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Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
Смс поздравления Никите с именинами в стихах
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С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.
Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где б ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.
Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе
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Дорогой наш Никита! Природа наградила тебя таким разнообразием талантов! Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою напористость и одновременно сдержанность, твердость и при этом чувство такта, чтобы добиться безусловного успеха в делах. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.
Прикольные поздравления Никите с днем ангела
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Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой нырни в везенье!
И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
Пусть за каждой ждет удача!
День ангела Николая: лучшие пожелания
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Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе
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Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.
Короткое смс поздравление с именинами Николаю
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Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.
Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!
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