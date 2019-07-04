Именины Анастасии, Никиты и Николая: поздравления с днем ангела

Как поздравить с Днем ангела Анастасию, Никиту и Николая красиво и эффектно в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 4 июля, Анастасия, Никита и Николай отмечают свой День ангела. Примите самые лучшие, добрые и позитивные поздравления с именинами.

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Анастасия значит – "воскресение". Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.

В день ангела Анастасии, Никиты и Николая мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Также 4 июля свой День ангела отмечают Алексей, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Юлий, Максим, Павел, Терентий и Федор. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, обязательно отправьте им наилучшие пожелания и поздравления с днем ангела.

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День ангела Анастасии: лучшие пожелания в смс

***

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!



Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе

***

Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

Красивые поздравления с Днем ангела Анастасии в стихах

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.



Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

Смс поздравления Никите с именинами в стихах

***

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Тебе были по плечу.



Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе

***

Дорогой наш Никита! Природа наградила тебя таким разнообразием талантов! Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою напористость и одновременно сдержанность, твердость и при этом чувство такта, чтобы добиться безусловного успеха в делах. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.

Прикольные поздравления Никите с днем ангела

***

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой нырни в везенье!



И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

Пусть за каждой ждет удача!

День ангела Николая: лучшие пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

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