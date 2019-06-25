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Именины Андрея, Анны и Степана: поздравления с днем ангела

В День ангела Андрея, Анны и Степана 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 25 июня, отмечают Андрей, Анна и Степан. Так что не забудьте отправить всем знакомым и друзьям с такими именами самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Древнегреческое имя Андрей на самом деле переводится очень просто – это мужчина. Очень часто Андрей – это душа любой компании, шутливый, активный и жизнерадостный.

У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.

Интересную трактовку имеет имя Степан, которое переводится как "венок" или "венец". Это легкий, дружелюбный и общительный человек, не лишенный чувства юмора и умеющий находить общий язык с людьми.

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В день ангела Андрея, Анны и Степана мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, философские и добрые поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

Также 25 июня свой день ангела отмечают Арсений, Иван, Иона, Петр, Тимофей, Юлиан. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Андрею с днем ангела в стихах

***

С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,
Будет ласковой судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!

Милые пожелания в День ангела Андрея в прозе

***

Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и неизменным лидером в делах, хорошим работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и любимым мужчиной. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.

Прикольные смс поздравления с именинами Андрея

***

На проблемы все забей –
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы все у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал –
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления Анне с днем ангела в прозе

***

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

Короткое смс поздравление с днем ангела Анне

***

В этот день счастливый,
Анечка, прими
Пожелания счастья,
Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.

Философские пожелания в День ангела Анне в стихах

***

Будь волшебной, ясной, нежной,
Лучезарной, безмятежной,
Чтоб глаза сияли ярко,
Тебя, Анна, с днем приятным!

Пусть лучи на небе солнца
Освещают путь всегда,
А с закатом пусть восходит
Твоя яркая звезда.

Чтоб судьба тебя хранила,
Чтобы ангел твой берег,
Чтобы дней счастливых было
Много-много наперед!

Милые пожелания в День ангела Степану в прозе

Красивого и мужественного мужчину по имени Степан хочу поздравить с днем ангела. Пожелаю удачи и настойчивости, смелости и уверенности в себе, любви и большого счастья, достатка и хорошего настроения. Пусть во всех начинаниях тебе сопутствует успех.

Именины Степана: добрые пожелания в День ангела

Столько родных и друзей, и знакомых,
Ты без общения не проживешь,
Степан, дорогой, я тебя поздравляю,
Ты радость всем людям так просто даешь.

И я для тебя в этот день пожелаю,
Успеха, удачи, любви и добра,
Ненастье пускай от тебя отступает,
И в жизнь воплотится любая мечта!

Философские пожелания с днем ангела Степана в стихах

Доброго, веселого и не унывающего Степана сегодня от всей души поздравляю с днем ангела. Я тебе желаю доброй судьбы и свершения всех твоих мечтаний, самодостаточности и независимости в жизни, верной любви и уважения, прекрасного самообладания и целеустремленности, высоких достижений и неоспоримых побед.

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