Именины Андрея, Анны и Степана: поздравления с днем ангела

В День ангела Андрея, Анны и Степана 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 25 июня, отмечают Андрей, Анна и Степан. Так что не забудьте отправить всем знакомым и друзьям с такими именами самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.

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Древнегреческое имя Андрей на самом деле переводится очень просто – это мужчина. Очень часто Андрей – это душа любой компании, шутливый, активный и жизнерадостный.

У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.

Интересную трактовку имеет имя Степан, которое переводится как "венок" или "венец". Это легкий, дружелюбный и общительный человек, не лишенный чувства юмора и умеющий находить общий язык с людьми.

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В день ангела Андрея, Анны и Степана мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, философские и добрые поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

Также 25 июня свой день ангела отмечают Арсений, Иван, Иона, Петр, Тимофей, Юлиан. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Андрею с днем ангела в стихах

***

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!



Пусть везет тебе всегда,

Будет ласковой судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.



В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Милые пожелания в День ангела Андрея в прозе

***

Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и неизменным лидером в делах, хорошим работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и любимым мужчиной. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.

Прикольные смс поздравления с именинами Андрея

***

На проблемы все забей –

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы все у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал –

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления Анне с днем ангела в прозе

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Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

Короткое смс поздравление с днем ангела Анне

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В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Философские пожелания в День ангела Анне в стихах

***

Будь волшебной, ясной, нежной,

Лучезарной, безмятежной,

Чтоб глаза сияли ярко,

Тебя, Анна, с днем приятным!



Пусть лучи на небе солнца

Освещают путь всегда,

А с закатом пусть восходит

Твоя яркая звезда.



Чтоб судьба тебя хранила,

Чтобы ангел твой берег,

Чтобы дней счастливых было

Много-много наперед!

Милые пожелания в День ангела Степану в прозе

Красивого и мужественного мужчину по имени Степан хочу поздравить с днем ангела. Пожелаю удачи и настойчивости, смелости и уверенности в себе, любви и большого счастья, достатка и хорошего настроения. Пусть во всех начинаниях тебе сопутствует успех.

Именины Степана: добрые пожелания в День ангела

Столько родных и друзей, и знакомых,

Ты без общения не проживешь,

Степан, дорогой, я тебя поздравляю,

Ты радость всем людям так просто даешь.



И я для тебя в этот день пожелаю,

Успеха, удачи, любви и добра,

Ненастье пускай от тебя отступает,

И в жизнь воплотится любая мечта!

Философские пожелания с днем ангела Степана в стихах

Доброго, веселого и не унывающего Степана сегодня от всей души поздравляю с днем ангела. Я тебе желаю доброй судьбы и свершения всех твоих мечтаний, самодостаточности и независимости в жизни, верной любви и уважения, прекрасного самообладания и целеустремленности, высоких достижений и неоспоримых побед.

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