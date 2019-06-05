Именины Андрея, Геннадия и Марии: поздравления с днем ангела

В День ангела Андрея, Геннадия и Марии 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 5 июня, отмечают Андрей, Геннадий и Мария. Так что не забудьте отправить всем знакомым и друзьям с такими именами самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.

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Древнегреческое имя Андрей на самом деле переводится очень просто – это мужчина. Очень часто Андрей – это душа любой компании, шутливый, активный и жизнерадостный.

Геннадий – также греческое имя, которое переводится как "родовитый". Мужчина с таким именем неизменно уверенный в себе, многогранный и часто непредсказуемый.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

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В день ангела Андрея, Геннадия и Марии мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, философские и добрые поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Андрею с днем ангела в стихах

***

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!



Пусть везет тебе всегда,

Будет ласковой судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.



В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Милые пожелания в День ангела Андрея в прозе

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Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и неизменным лидером в делах, хорошим работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и любимым мужчиной. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.

Прикольные смс поздравления с именинами Андрея

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На проблемы все забей –

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы все у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал –

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Именины Геннадия: добрые пожелания в День ангела

***

Геннадий во всем и всегда на коне,

И с делом любым он управится,

И каждый миг жизни он ценит вдвойне,

И знает, как с трудностью справится.



Так пусть остается счастливым всегда,

С годами он пусть не меняется,

Все самое лучшее ждет впереди,

И радости лишь начинаются!

Милые пожелания в День ангела Геннадия в прозе

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Дорогой Геннадий, я поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать удачи в любой деятельности и благополучия в личной жизни. Будь веселым и неунывающим Геной, уважаемым и успешным Геннадием, любимым и любящим Гешей и обязательно добрым Гением своего счастья.

Философские пожелания в День ангела Геннадию в стихах

***

За старания получай

Высшую оценку.

Профи ты всегда, во всем,

Наш прекрасный Генка.



Только ясных, светлых дней

Мы тебя желаем.

В этот бесподобный день

Дружно поздравляем.



Долгих лет и благ мирских,

Добрых чувств и счастья,

Равновесия в душе,

Обойти ненастья.

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

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Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.



Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.



Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

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