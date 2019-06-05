Именины Андрея, Геннадия и Марии: поздравления с днем ангела
В День ангела Андрея, Геннадия и Марии 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе
Свой День ангела сегодня, 5 июня, отмечают Андрей, Геннадий и Мария. Так что не забудьте отправить всем знакомым и друзьям с такими именами самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.
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Древнегреческое имя Андрей на самом деле переводится очень просто – это мужчина. Очень часто Андрей – это душа любой компании, шутливый, активный и жизнерадостный.
Геннадий – также греческое имя, которое переводится как "родовитый". Мужчина с таким именем неизменно уверенный в себе, многогранный и часто непредсказуемый.
Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
В день ангела Андрея, Геннадия и Марии мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, философские и добрые поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Андрею с днем ангела в стихах
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С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Будет ласковой судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
Милые пожелания в День ангела Андрея в прозе
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Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и неизменным лидером в делах, хорошим работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и любимым мужчиной. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.
Прикольные смс поздравления с именинами Андрея
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На проблемы все забей –
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы все у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал –
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
Именины Геннадия: добрые пожелания в День ангела
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Геннадий во всем и всегда на коне,
И с делом любым он управится,
И каждый миг жизни он ценит вдвойне,
И знает, как с трудностью справится.
Так пусть остается счастливым всегда,
С годами он пусть не меняется,
Все самое лучшее ждет впереди,
И радости лишь начинаются!
Милые пожелания в День ангела Геннадия в прозе
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Дорогой Геннадий, я поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать удачи в любой деятельности и благополучия в личной жизни. Будь веселым и неунывающим Геной, уважаемым и успешным Геннадием, любимым и любящим Гешей и обязательно добрым Гением своего счастья.
Философские пожелания в День ангела Геннадию в стихах
***
За старания получай
Высшую оценку.
Профи ты всегда, во всем,
Наш прекрасный Генка.
Только ясных, светлых дней
Мы тебя желаем.
В этот бесподобный день
Дружно поздравляем.
Долгих лет и благ мирских,
Добрых чувств и счастья,
Равновесия в душе,
Обойти ненастья.
Красивые поздравления с именинами Марии в прозе
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Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
Короткие смс поздравления с именинами Марии
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Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах
***
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
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