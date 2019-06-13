Именины Бориса, Николая, Романа, Кристины: поздравления с днем ангела
В День ангела 2019 Борис Николай, Роман и Кристина получают лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 13 июня, Борис Николай, Роман и Кристина отмечают свой день ангела и с удовольствием примут от нас с вами самые добрые, душевные, трогательные, позитивные и прикольные поздравления с именинами.
Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:
Борис в переводе со старославянского означает "славится в борьбе". Борис – настоящий мужчина, который твердо стоит на ногах и всегда достигает того, чего хочет.
В переводе с греческого Кристина – "посвященная Христу ". Кристина по жизни активная, жизнерадостная и улыбчивая. Она без проблем находит общий язык с окружающими ее людьми.
Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
Роман имеет простое значение – это "римлянин". Мужчина с этим именем – влюбчивый, общительный, позитивный и не терпящий серых будней.
В день ангела Бориса, Николая, Романа и Кристины мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления Борису с именинами в стихах
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За мечтой иди упрямо,
Не сдавайся и борись.
От души я поздравляю,
Добрый, славный наш Борис.
Сердце пусть согреет чувство
То, что вертит шар земной.
Вера, храбрость и надежда
Будут пусть всегда с тобой.
Позитивные поздравления с именинами Бориса в прозе
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Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть все сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька с днем ангела, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества и счастья!
Короткие смс поздравления с именинами Бориса
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Борис — значит "славный в борьбе",
Пусть все удается тебе.
Придет непременно успех,
Ты станешь счастливее всех.
Пусть ценят тебя все друзья,
Всегда помогает семья.
И солнце, что в небе горит,
Путь к радости пусть осветит!
Милые пожелания в День ангела Кристины в прозе
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С Днем ангела, милая Кристина. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего и очаровательного. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Кристина, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник и радость.
Лучшие поздравления Кристине с днем ангела в стихах
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Кристина, с праздником тебя!
Желаю счастья и здоровья.
Удачи, радости, добра
Желаю я тебе сегодня.
Пускай во всём ты победишь,
Пускай в делах ты преуспеешь,
А воплотить свои мечты
Ты обязательно сумеешь.
Именины Кристины: добрые пожелания в День ангела
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты.
Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе
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Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.
День ангела Николая: лучшие пожелания
***
Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Короткое смс поздравление с именинами Николаю
***
Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.
Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!
Прикольное поздравление с днем ангела Роману
Рома, с праздником тебя!
Счастья, денег и удачи
Для тебя желаю я.
Пусть уходят незадачи.
Пусть везет тебе во всем,
Пусть здоровье не подводит,
Радость пусть приходит в дом,
А плохое прочь уходит.
Лучшее поздравление с днем ангела Роману
У тебя, Роман, сегодня
День, конечно, удался,
Потому что поздравленьям
Нет ни края, ни конца.
Пусть успех тебя разбудит
Этим утром рано,
Чтоб с удачей и карьерой
Ты крутил романы.
Чтоб фортуна за тобою
Хвостиком ходила,
Чтоб капризная судьба
Лишь тебя любила.
Пусть тебе всё удается,
Пусть мечты сбываются,
А удачи полоса
В жизни не кончается.
Эффектное поздравление с именинами Роману в прозе
***
Роман, сегодня я тебя от души поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Роман, живи, как нравится и делай, что хочется.
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