Именины Бориса, Николая, Романа, Кристины: поздравления с днем ангела

В День ангела 2019 Борис Николай, Роман и Кристина получают лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 13 июня, Борис Николай, Роман и Кристина отмечают свой день ангела и с удовольствием примут от нас с вами самые добрые, душевные, трогательные, позитивные и прикольные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Борис в переводе со старославянского означает "славится в борьбе". Борис – настоящий мужчина, который твердо стоит на ногах и всегда достигает того, чего хочет.

В переводе с греческого Кристина – "посвященная Христу ". Кристина по жизни активная, жизнерадостная и улыбчивая. Она без проблем находит общий язык с окружающими ее людьми.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Роман имеет простое значение – это "римлянин". Мужчина с этим именем – влюбчивый, общительный, позитивный и не терпящий серых будней.

В день ангела Бориса, Николая, Романа и Кристины мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления Борису с именинами в стихах

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За мечтой иди упрямо,

Не сдавайся и борись.

От души я поздравляю,

Добрый, славный наш Борис.



Сердце пусть согреет чувство

То, что вертит шар земной.

Вера, храбрость и надежда

Будут пусть всегда с тобой.

Позитивные поздравления с именинами Бориса в прозе

***

Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть все сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька с днем ангела, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества и счастья!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Бориса

***

Борис — значит "славный в борьбе",

Пусть все удается тебе.

Придет непременно успех,

Ты станешь счастливее всех.



Пусть ценят тебя все друзья,

Всегда помогает семья.

И солнце, что в небе горит,

Путь к радости пусть осветит!

Милые пожелания в День ангела Кристины в прозе

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С Днем ангела, милая Кристина. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего и очаровательного. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Кристина, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник и радость.

Лучшие поздравления Кристине с днем ангела в стихах

***

Кристина, с праздником тебя!

Желаю счастья и здоровья.

Удачи, радости, добра

Желаю я тебе сегодня.



Пускай во всём ты победишь,

Пускай в делах ты преуспеешь,

А воплотить свои мечты

Ты обязательно сумеешь.

Именины Кристины: добрые пожелания в День ангела

Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты.

С Днем ангела! Фото: sunbouquet

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

День ангела Николая: лучшие пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольное поздравление с днем ангела Роману

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.



Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое прочь уходит.

Лучшее поздравление с днем ангела Роману

У тебя, Роман, сегодня

День, конечно, удался,

Потому что поздравленьям

Нет ни края, ни конца.



Пусть успех тебя разбудит

Этим утром рано,

Чтоб с удачей и карьерой

Ты крутил романы.



Чтоб фортуна за тобою

Хвостиком ходила,

Чтоб капризная судьба

Лишь тебя любила.



Пусть тебе всё удается,

Пусть мечты сбываются,

А удачи полоса

В жизни не кончается.

Эффектное поздравление с именинами Роману в прозе

***

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Роман, живи, как нравится и делай, что хочется.

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