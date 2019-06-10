Именины Дениса, Дмитрия, Захара: поздравления с днем ангела
В День ангела 2019 Денис, Дмитрий и Захар получают лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 10 июня, все Денисы, Дмитрии и Захары отмечают свой день ангела и по праву принимают от родных и друзей самые добрые, душевные и прикольные поздравления с именинами.
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Интересное значение имеет имя Денис. История происхождения имен отсылает его к принадлежности богу Дионису, древнегреческому богу виноделия, плодородия и вдохновения. Поэтому многие трактуют имя Денис как гуляка и весельчак, что во многом подтверждается характером людей, носящих это имя.
Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.
Редкое в наше время имя Захар означает "память Господня". Люди с таким именем имеют особую внимательность, заботливость и щедрость. Захары трудолюбивы, общительны и гостеприимны.
В день ангела Дениса, Дмитрия, Захара мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, искренние, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Дмитрию в стихах
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Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах
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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!
В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!
Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия
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Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Именины Дмитрия: искренние пожелания в прозе
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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
Именины Дениса: добрые пожелания
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Для Дениса соберу
Массу поздравлений,
Чтобы жизнь была полна
Радостных мгновений.
Я желаю, чтобы ты
Был всегда при деле,
Чтобы был здоровый дух
При здоровом теле.
Чтобы вверх тебя вели
Ровные дороги,
Чтоб любовь тебя ждала
На родном пороге.
Короткое смс поздравление с именинами Денису
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Ни одно мероприятье
Без Дениса не пройдет,
Он в общении приятен,
Всех он за собой ведет,
Развлечения предложит,
Всех всегда развеселит,
Мы ему желаем счастья,
Жить без горя и обид!
Лучшие пожелания в День ангела Денису в прозе
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Денис, сегодня твой особый праздник, с которым я хочу поздравить тебя. Ты неординарный, веселый человек, способный поддержать в трудную минуту. Ты обладаешь массой достоинств, которые притягивают к тебе людей. Ты добрый, компанейский и целеустремленный. Сегодня, я хочу пожелать тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. Это откроет не только новые возможности и перспективы, но и поможет тебе обрести счастье и познать настоящую радость.
Красивые поздравления с именинами Захара в прозе
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Дорогой Захар, сегодня я от души тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Захар, здоровья и отваги, достойных побед и любви.
Смс поздравления с именинами Захара
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Самый смелый, умный, сильный,
Есть в тебе талант и дар,
Мы сейчас хотим поздравить
От души тебя, Захар,
Оставайся ты и дальше
Честным, добрым, не болей,
Береги себя и близких,
Не теряй своих друзей!
Добрые поздравления Захару с именинами
***
Пусть всегда сопровождает
Тебя громкий шум фанфар.
Я побед тебе желаю,
Наш напористый Захар.
Друг пусть будет настоящим,
Верною — любимая,
Тяга будет к новым далям
Пусть неодолимая.
Двигайся мечте навстречу,
Верь в себя и верь в судьбу,
Среди тысячи дорожек
Выбери свою тропу.
Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.
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