Именины Дениса, Дмитрия, Захара: поздравления с днем ангела

В День ангела 2019 Денис, Дмитрий и Захар получают лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 10 июня, все Денисы, Дмитрии и Захары отмечают свой день ангела и по праву принимают от родных и друзей самые добрые, душевные и прикольные поздравления с именинами.

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Интересное значение имеет имя Денис. История происхождения имен отсылает его к принадлежности богу Дионису, древнегреческому богу виноделия, плодородия и вдохновения. Поэтому многие трактуют имя Денис как гуляка и весельчак, что во многом подтверждается характером людей, носящих это имя.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

Редкое в наше время имя Захар означает "память Господня". Люди с таким именем имеют особую внимательность, заботливость и щедрость. Захары трудолюбивы, общительны и гостеприимны.

В день ангела Дениса, Дмитрия, Захара мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, искренние, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Прикольные поздравления с именинами Дмитрию в стихах

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

С Днем ангела Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

Короткие смс поздравления с днем ангела Дмитрия

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Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Именины Дмитрия: искренние пожелания в прозе

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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

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Именины Дениса: добрые пожелания

***

Для Дениса соберу

Массу поздравлений,

Чтобы жизнь была полна

Радостных мгновений.



Я желаю, чтобы ты

Был всегда при деле,

Чтобы был здоровый дух

При здоровом теле.



Чтобы вверх тебя вели

Ровные дороги,

Чтоб любовь тебя ждала

На родном пороге.

Короткое смс поздравление с именинами Денису

***

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Лучшие пожелания в День ангела Денису в прозе

***

Денис, сегодня твой особый праздник, с которым я хочу поздравить тебя. Ты неординарный, веселый человек, способный поддержать в трудную минуту. Ты обладаешь массой достоинств, которые притягивают к тебе людей. Ты добрый, компанейский и целеустремленный. Сегодня, я хочу пожелать тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. Это откроет не только новые возможности и перспективы, но и поможет тебе обрести счастье и познать настоящую радость.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления с именинами Захара в прозе

***

Дорогой Захар, сегодня я от души тебя поздравляю с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Захар, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Смс поздравления с именинами Захара

***

Самый смелый, умный, сильный,

Есть в тебе талант и дар,

Мы сейчас хотим поздравить

От души тебя, Захар,

Оставайся ты и дальше

Честным, добрым, не болей,

Береги себя и близких,

Не теряй своих друзей!

Добрые поздравления Захару с именинами

***

Пусть всегда сопровождает

Тебя громкий шум фанфар.

Я побед тебе желаю,

Наш напористый Захар.



Друг пусть будет настоящим,

Верною — любимая,

Тяга будет к новым далям

Пусть неодолимая.



Двигайся мечте навстречу,

Верь в себя и верь в судьбу,

Среди тысячи дорожек

Выбери свою тропу.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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