Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В Ильин день отправляйте именинникам красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

С Днем ангела! Фото: Depositphotos

Сегодня, 2 августа, свой день ангела отмечают мужчины по имени Илья в честь ветхозаветного пророка Ильи-Громовержца, память о котором православная церковь чтит в этот день.

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Имя Илья имеет непосредственное отношение к Богу и расшифровывается как "верующий" или "мой Бог". Мужчина с таким именем чаще всего вспыльчив, но отходчив, артистичен, ироничен и многолик. Он хороший учитель и душа любой компании. При этом Илья не лишен чувственности и сентиментальности.

В Ильин день обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким звучным и громогласным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

Именины Ильи: красивые пожелания в день ангела

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Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливою

Судьба была твоя.



Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно.



Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось

Чтобы любое дело.



Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления в Ильин день имениннику

Илюша, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда счастливым!

Эффектные поздравления Илье с именинами

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Принимай поздравленья, Илья!

Будь всегда на волне позитива,

Прогони грусть-тоску, не тая,

Будь уверенным, смелым, красивым!



Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Милые поздравления Илье с днем ангела в стихах

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Прими же поздравления, Илья,

Будь в этот день веселым и беспечным,

Пусть окружают добрые друзья,

И счастье в жизни длится бесконечно.



Пусть смех с удачей ходят по пятам,

Во всех делах тебя сопровождают,

Ты не грусти, Илья, по пустякам,

Тебя любовь и радость окружают!

Веселые пожелания в День ангела Ильи в прозе

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Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, высокого положения, большого достатка, уверенного благополучия, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткое смс поздравление с именинами в Ильин день

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С этим праздником, Илья

Хочу тебя поздравить я!

Пожелать тебе удачи,

И веселья круглый год

Чтобы жизнь была богаче,

Чтобы не было забот!

И печали и невзгоды

Чтобы победить ты смог.

Живи ярче год от года!

Счастья чтоб невпроворот!

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