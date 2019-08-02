Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе
В Ильин день отправляйте именинникам красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах
Сегодня, 2 августа, свой день ангела отмечают мужчины по имени Илья в честь ветхозаветного пророка Ильи-Громовержца, память о котором православная церковь чтит в этот день.
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Имя Илья имеет непосредственное отношение к Богу и расшифровывается как "верующий" или "мой Бог". Мужчина с таким именем чаще всего вспыльчив, но отходчив, артистичен, ироничен и многолик. Он хороший учитель и душа любой компании. При этом Илья не лишен чувственности и сентиментальности.
В Ильин день обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким звучным и громогласным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.
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Именины Ильи: красивые пожелания в день ангела
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Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливою
Судьба была твоя.
Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.
Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось
Чтобы любое дело.
Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.
Прикольные поздравления в Ильин день имениннику
Илюша, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда счастливым!
Эффектные поздравления Илье с именинами
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Принимай поздравленья, Илья!
Будь всегда на волне позитива,
Прогони грусть-тоску, не тая,
Будь уверенным, смелым, красивым!
Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!
Милые поздравления Илье с днем ангела в стихах
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Прими же поздравления, Илья,
Будь в этот день веселым и беспечным,
Пусть окружают добрые друзья,
И счастье в жизни длится бесконечно.
Пусть смех с удачей ходят по пятам,
Во всех делах тебя сопровождают,
Ты не грусти, Илья, по пустякам,
Тебя любовь и радость окружают!
Веселые пожелания в День ангела Ильи в прозе
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Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, высокого положения, большого достатка, уверенного благополучия, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.
Короткое смс поздравление с именинами в Ильин день
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С этим праздником, Илья
Хочу тебя поздравить я!
Пожелать тебе удачи,
И веселья круглый год
Чтобы жизнь была богаче,
Чтобы не было забот!
И печали и невзгоды
Чтобы победить ты смог.
Живи ярче год от года!
Счастья чтоб невпроворот!
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