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Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В Ильин день отправляйте именинникам красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10
С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Depositphotos

Сегодня, 2 августа, свой день ангела отмечают мужчины по имени Илья в честь ветхозаветного пророка Ильи-Громовержца, память о котором православная церковь чтит в этот день.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Имя Илья имеет непосредственное отношение к Богу и расшифровывается как "верующий" или "мой Бог". Мужчина с таким именем чаще всего вспыльчив, но отходчив, артистичен, ироничен и многолик. Он хороший учитель и душа любой компании. При этом Илья не лишен чувственности и сентиментальности.

В Ильин день обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким звучным и громогласным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

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Именины Ильи: красивые пожелания в день ангела

***

Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливою
Судьба была твоя.

Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.

Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось
Чтобы любое дело.

Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления в Ильин день имениннику

Илюша, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда счастливым!

Эффектные поздравления Илье с именинами

***

Принимай поздравленья, Илья!
Будь всегда на волне позитива,
Прогони грусть-тоску, не тая,
Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Милые поздравления Илье с днем ангела в стихах

***

Прими же поздравления, Илья,
Будь в этот день веселым и беспечным,
Пусть окружают добрые друзья,
И счастье в жизни длится бесконечно.

Пусть смех с удачей ходят по пятам,
Во всех делах тебя сопровождают,
Ты не грусти, Илья, по пустякам,
Тебя любовь и радость окружают!

Веселые пожелания в День ангела Ильи в прозе

***

Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, высокого положения, большого достатка, уверенного благополучия, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткое смс поздравление с именинами в Ильин день

***

С этим праздником, Илья
Хочу тебя поздравить я!
Пожелать тебе удачи,
И веселья круглый год
Чтобы жизнь была богаче,
Чтобы не было забот!
И печали и невзгоды
Чтобы победить ты смог.
Живи ярче год от года!
Счастья чтоб невпроворот!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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