Именины Ивана, Сергея и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Ивана, Сергея и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 11 июля, свой День ангела отмечают Иван, Сергей и Павел. Если у вас есть знакомые с такими именами, не забудьте их поздравить и отправить самые лучшие, прикольные и искренние поздравления с Днем ангела.

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Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

ИмяСергей трактуется, как "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Ивана, Сергея и Павла примите наилучшие пожелания, а также добрые, светлые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Ивану с днем ангела в прозе

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Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с днем ангела Ивану в стихах

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Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Смс поздравления с днем ангела Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.



Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

Смс поздравления Сергею с Днем ангела

***

Для вас пусть открываются

Все двери нараспашку.

Чтобы везло по жизни,

И было все, как в сказке.



Найдите свой оазис

В пустыне серых дней.

Пусть будет все по плану

И все для вас, Сергей!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления с именинами Сергея в прозе

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Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.

Именины Сергея: красивые поздравления с Днем ангела

***

Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король, живи красиво.



Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

Искренние пожелания в День ангела Павла в прозе

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Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Философское поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.



Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.



Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.



Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

День ангела Павла: душевные пожелания

***

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

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