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Именины Ивана, Сергея и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Ивана, Сергея и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 11 июля, свой День ангела отмечают Иван, Сергей и Павел. Если у вас есть знакомые с такими именами, не забудьте их поздравить и отправить самые лучшие, прикольные и искренние поздравления с Днем ангела.

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Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

ИмяСергей трактуется, как "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Ивана, Сергея и Павла примите наилучшие пожелания, а также добрые, светлые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с днем ангела Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

Смс поздравления с днем ангела Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.

Смс поздравления Сергею с Днем ангела

***

Для вас пусть открываются
Все двери нараспашку.
Чтобы везло по жизни,
И было все, как в сказке.

Найдите свой оазис
В пустыне серых дней.
Пусть будет все по плану
И все для вас, Сергей!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Добрые поздравления с именинами Сергея в прозе

***

Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.

Именины Сергея: красивые поздравления с Днем ангела

***

Пожелаю я, Сергей,
Море благ и позитива,
Будь бодрей и веселей,
Как король, живи красиво.

Пусть удача с каждым днем
Все дела сопровождает,
И большой успех во всем
Непременно ожидает!

Искренние пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Философское поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.

День ангела Павла: душевные пожелания

***

Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Все хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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