Именины Константина, Марии и Фаины: поздравления с днем ангела

День ангела Константина, Марии, Фаины 2019: отправляйте именинникам самые красивые поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 11 июня, празднуют Константин, Мария и Фаина. Обязательно отправьте всем знакомым и друзьям с такими именами искренние, красивые и прикольные поздравления с именинами.

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В переводе с латинского Константин означает "постоянство". И действительно, мужчины с этим именем отличаются своим прямолинейным характером, трудолюбием и целеустремленностью.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

Древнегреческое имя Фаина переводится как "сияющая". Такая женщина излучает уверенность в себе, достоинство и жизнерадостность. Это заботливая жена и добрая подруга.

В день ангела Константина, Марии и Фаины мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, нежные и добрые поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Константину с днем ангела в стихах

***

Константин, я тебя поздравляю

И желаю удачи, любви,

Солнца, света и счастья без края.

Ты с улыбкой по жизни иди.



Пусть печали тебя не коснутся,

Пусть все будет тебе по плечу,

Пусть для главного силы найдутся,

Чтоб прошел ты дорогу свою.



Пусть здоровье тебя не подводит,

Пусть успех с тобой будет всегда,

Пусть всегда над твоей головою

Путеводная светит звезда.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные пожелания в День ангела Константина в прозе

***

В этот праздник, Константин, я хочу пожелать тебе осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех твоих начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость, а твои неудачи ошибаются адресом и проходят мимо твоего дома.

Именины Константина: добрые пожелания в День ангела

***

Константина поздравляю

От души, сердечно,

В жизни я тебе желаю

Молодости вечной.



Чтоб не ведал ты тревог,

И не знал печалей,

Чтоб на жизненном пути

Радости встречали.



Пусть они наполнят дни

Добротой и смехом,

Чтобы шел по жизни ты

С деньгами и успехом.

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.



Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.



Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

День ангела Фаины: нежные поздравления в стихах

***

Фаиночка, с душою поздравляю,

Ведь праздник нынче у тебя.

Любви огромной, радости желаю,

Сияла чтоб улыбками душа.



Пусть не иссякнет вдохновенье,

И красота пускай всегда цветет.

Пусть в жизни каждое мгновенье

Весельем искренним поет.

Прикольные пожелания в День ангела Фаине в стихах

***

Несравненная Фаина,

Ты шустра и так активна.

Как подруга, высший класс,

Как хозяйка, просто ас!



Будь же самою счастливой!

Пусть с улыбкою игривой

В жизнь твою успех войдет

И удачу приведет!

Философские поздравления с Днем ангела Фаины

***

Пусть окружает всюду счастье,

Идут пускай проблемы мимо.

Пусть дарят близкие любовь, участье

Тебе, прекрасная Фаина.



Пусть настроение искрится

В лучах добра и вдохновенья.

Пусть сердце грусти не боится,

В душе пусть не живут сомненья.

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