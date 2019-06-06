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Именины Ксении, Григория, Ивана и Сергея: поздравления с днем ангела

В День ангела Ксении, Григория, Ивана и Сергея 2019 отправляйте душевные поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Поздравления с Днем ангела
Поздравления с Днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июня, свой День ангела отмечают Ксения, Григорий, Иван и Сергей. Не забудьте пожелать именинникам всего самого лучшего и отправить добрые, красивые и радостные поздравления с Днем ангела.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Имя Ксения означает "странница". Женщины с таким именем отличаются отзывчивостью, чувством долга и в то же время независимостью и стремлением к успеху.

Довольно редкое в наше время имя Григорий означает "не спящий" или же "бодрствующий". Люди с таким именем обычно общительные, трудолюбивые, начитанные, уживчивые и гостеприимные.

Иван переводится как "милость Божья". Такой мужчина отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У Ивана много друзей, интересных дел и талантов.

Сергей означает "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.

В день ангела Ксении, Григория, Ивана и Сергея мы присоединяемся к самым душевным пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления Ксении с Днем ангела

***

Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

Добрые поздравления Ксении в День ангела в стихах

***

Ксюшеньку мы поздравляем.
Знай, тебя мы обожаем!
Ты приветлива всегда,
Дружелюбна и мягка.

Мы желаем: не меняйся
И такой же оставайся.
Будь красивой, будь счастливой
И, конечно же, любимой.

Искренние поздравления с днем ангела Ксении в прозе

***

Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.

Лучшие поздравления Григорию с днем ангела в стихах

***

Гриша, пускай в этот светлый денек
Радость в душе твоей ярко сияет!
В глазах пусть горит заводной огонек
И сбудется все, чего сердце желает!

Всегда будь активен, силен и здоров,
Желаю тебе улыбаться почаще!
От счастья взлетай выше всех облаков
И будь всегда искренним и настоящим!

Красивые поздравления с днем ангела Григорию в прозе

***

От души поздравляю тебя, Григорий, с днем ангела. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

Короткие смс поздравления с именинами Григория

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

***

С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.

Прикольные поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Для Ивана поздравленья
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтоб шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

Короткое смс поздравление с именинами Ивану в смс

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Добрые пожелания в День ангела Ивану в стихах

***

Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,
Цени прекрасные мгновения,
Ведь каждый миг неповторим,
Бери от жизни наслаждение!

Красивые поздравления с Днем ангела Сергея в стихах

***

В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Ведь мы, Сергей, вас уважаем,
Мы вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все желания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!

Смс поздравления с именинами Сергея в прозе

***

Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.

Короткие поздравления Сергею с Днем ангела

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay
С Днем ангела!

***

Для вас пусть открываются
Все двери нараспашку.
Чтобы везло по жизни,
И было все, как в сказке.

Найдите свой оазис
В пустыне серых дней.
Пусть будет все по плану
И все для вас, Сергей!

Именины Сергея: добрые поздравления с Днем ангела

***

Пожелаю я, Сергей,
Море благ и позитива,
Будь бодрей и веселей,
Как король, живи красиво.

Пусть удача с каждым днем
Все дела сопровождает,
И большой успех во всем
Непременно ожидает!

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