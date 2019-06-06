Именины Ксении, Григория, Ивана и Сергея: поздравления с днем ангела

В День ангела Ксении, Григория, Ивана и Сергея 2019 отправляйте душевные поздравления в стихах и прозе

Поздравления с Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июня, свой День ангела отмечают Ксения, Григорий, Иван и Сергей. Не забудьте пожелать именинникам всего самого лучшего и отправить добрые, красивые и радостные поздравления с Днем ангела.

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Имя Ксения означает "странница". Женщины с таким именем отличаются отзывчивостью, чувством долга и в то же время независимостью и стремлением к успеху.

Довольно редкое в наше время имя Григорий означает "не спящий" или же "бодрствующий". Люди с таким именем обычно общительные, трудолюбивые, начитанные, уживчивые и гостеприимные.

Иван переводится как "милость Божья". Такой мужчина отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У Ивана много друзей, интересных дел и талантов.

Сергей означает "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.

В день ангела Ксении, Григория, Ивана и Сергея мы присоединяемся к самым душевным пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления Ксении с Днем ангела

***

Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!



А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Добрые поздравления Ксении в День ангела в стихах

***

Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.



Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

Искренние поздравления с днем ангела Ксении в прозе

***

Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.

Лучшие поздравления Григорию с днем ангела в стихах

***

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает!



Всегда будь активен, силен и здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!

Красивые поздравления с днем ангела Григорию в прозе

***

От души поздравляю тебя, Григорий, с днем ангела. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

Короткие смс поздравления с именинами Григория

С Днем ангела! Фото: Pixabay

***

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

Прикольные поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Для Ивана поздравленья

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтоб шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Короткое смс поздравление с именинами Ивану в смс

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые пожелания в День ангела Ивану в стихах

***

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!



Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

Красивые поздравления с Днем ангела Сергея в стихах

***

В этот чудесный праздник самый

Без поздравления не оставим,

Ведь мы, Сергей, вас уважаем,

Мы вам здоровья пожелаем!

Удачи, радости, признания,

Чтобы сбывались все желания,

Мы вам желаем быль любимым

И обязательно — счастливым,

Чтоб все дела легко решались,

Чтоб вы в любви всегда купались,

Об одиночестве не знали,

И все от жизни получали!

Смс поздравления с именинами Сергея в прозе

***

Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.

Короткие поздравления Сергею с Днем ангела

С Днем ангела! Фото: Pixabay С Днем ангела!

***

Для вас пусть открываются

Все двери нараспашку.

Чтобы везло по жизни,

И было все, как в сказке.



Найдите свой оазис

В пустыне серых дней.

Пусть будет все по плану

И все для вас, Сергей!

Именины Сергея: добрые поздравления с Днем ангела

***

Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король, живи красиво.



Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

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