Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня именины Михаила: отправляйте лучшие пожелания и открытки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:41
Именины Михаила 19 сентября
Именины Михаила 19 сентября
Фото: Pixabay

Сегодня, 19 сентября, отмечаются именины Михаила в честь главного Божьего архангела Михаила и замечательного церковного праздника, который именуется Михайлово Чудо. А значит, не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

С именинами, Михаил: картинки и стихи

***

Я желаю, чтоб в достатке
И в любви всегда ты жил,
Пусть везет тебе по жизни,
Будь счастливым, Михаил!

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Именины Михаила: красивые открытки и поздравления

***

Миша, от души спешу
Я с Днем ангела поздравить
Пусть на нужную тропу
Он тебя всегда направит!

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Картинки и поздравления с именинами в День ангела Михаила

***

Сегодня праздник – именины,
Ведь ангел нужен для мужчины,
Чтоб крепость духа не терялась
Чтоб счастье в жизни приключалось,
Здоровым будь, отважным, стильным,
Честолюбивым, добрым, сильным.

Именины Михаила: добрые стихи и открытки

***

Пусть по жизни рядышком всегда
Будет Ангел твой – соратник, друг,
И крылом своим прогонит от тебя
Все невзгоды, темноту, недуг.

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Открытки и стихи именинникам в День ангела Михаила

***

День Ангела сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах и смс.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Михайлово чудо 2019: что нельзя делать, традиции, обычаи и приметы 19 сентября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника Именины Ивана: лучшие поздравления с днем ангела Как назвать мальчика в сентябре 2019 года: лучшие мужские имена
открытки именины поздравления картинки день ангела Михайлово чудо
Реклама

Новости партнеров

Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Имена «черной судьбы»: 4 самых неудачных женских имени
Имена «черной судьбы»: 4 самых неудачных женских имени
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников

Популярные статьи

Вчера, 13:36Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Новости партнеров

Неофициально: у Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Неофициально: у Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды