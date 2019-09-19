Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела
Сегодня именины Михаила: отправляйте лучшие пожелания и открытки
Сегодня, 19 сентября, отмечаются именины Михаила в честь главного Божьего архангела Михаила и замечательного церковного праздника, который именуется Михайлово Чудо. А значит, не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.
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Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.
С именинами, Михаил: картинки и стихи
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Я желаю, чтоб в достатке
И в любви всегда ты жил,
Пусть везет тебе по жизни,
Будь счастливым, Михаил!
Именины Михаила: красивые открытки и поздравления
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Миша, от души спешу
Я с Днем ангела поздравить
Пусть на нужную тропу
Он тебя всегда направит!
Картинки и поздравления с именинами в День ангела Михаила
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Сегодня праздник – именины,
Ведь ангел нужен для мужчины,
Чтоб крепость духа не терялась
Чтоб счастье в жизни приключалось,
Здоровым будь, отважным, стильным,
Честолюбивым, добрым, сильным.
Именины Михаила: добрые стихи и открытки
***
Пусть по жизни рядышком всегда
Будет Ангел твой – соратник, друг,
И крылом своим прогонит от тебя
Все невзгоды, темноту, недуг.
Открытки и стихи именинникам в День ангела Михаила
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День Ангела сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах и смс.
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