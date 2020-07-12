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Именины Петра и Павла: эксклюзивные открытки и эффектные поздравления с днем ангела

Сегодня, 07:20

В День ангела Петра и Павла-2020 отправляйте красивые поздравления именинникам в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 12 июля, отмечают свой день ангела Петр и Павел в честь праздника всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Если у вас есть знакомые с такими именами, обязательно поздравьте их с праздником и отправьте самые лучшие и добрые пожелания в их день ангела.

С именинами Петра и Павла: лучшие открытки, картинки и стихи
С именинами Петра и Павла: лучшие открытки, картинки и стихи
Фото: pexels

Имя Павелтрактуется как "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный, с высокими моральными и этическими качествами.

Петррасшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Петра и Павла мы присоединяемся к самым добрым, искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в картинках, стихах и прозе.

Лучшие поздравления с именинами Петра и Павла в стихах

***

Как Павел в вере укрепляйся,
Как Петр, терпимым будь,
Житейским бурям не сдавайся,
Пусть долгим будет путь,
Счастливым, радостным, чудесным,
И честным – это главное.
Удачным, добрым, интересным.
С Днем ангела – Петра и Павла!

Петр и Павел: поздравительные открытки с именинами
Петр и Павел: поздравительные открытки с именинами
Фото: Сегодня, pexels

Именины Петра: эффектное поздравление в стихах

***

Благородный, душевный, красивый,
Не мужчина, а просто мечта!
Петр, желаю, чтоб ты был счастливым,
И печали не знал никогда.

Чтоб сияло приветливо солнце,
Чтоб везло во всех сложных делах,
Чтоб тебя обошло все плохое,
И забыл ты про боль и про страх.

Доброе поздравление с днем ангела Петру в прозе

***

Дорогой Петр, сердечно поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать огромного здоровья, неиссякаемого оптимизма, уверенности в своих силах, активной деятельности, больших успехов, невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

Именины Петра и Павла: картинки, открытки, стихи, поздравления
Именины Петра и Павла: картинки, открытки, стихи, поздравления
Фото: Сегодня, pexels

Позитивное поздравление с именинами Пете в стихах

***

Мы хотим сказать, наш Петя,
Что ты мужеством своим,
Покоряешь всех на свете,
Очень мы гордимся им.

Пусть тебе несет удачу,
Каждый прожитый денек.
И еще успех в придачу,
И задора огонек.

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Прикольное поздравление с именинами для Павла

***

Будь всегда успешным, Павел,
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!

Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!

С именинами Петра и Павла: открытки и поздравления
С именинами Петра и Павла: открытки и поздравления
Фото: Сегодня, pexels

Именины Павла: поздравления своими словами

***

Павел, я искренне тебя поздравляю с днем ангела и хочу пожелать всегда ловить удачу за хвост, никогда не сдаваться, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Павла новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

Добрые поздравления Павлу с именинами в стихах

***

С именинами поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!

Будь всегда здоровым, Павел,
В жизни пусть тебе везет,
Все хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в июле 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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