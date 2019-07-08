Именины Петра, Василия и Николая поздравления с днем ангела
Как поздравить с Днем ангела Петра, Василия и Николая красиво и оригинально в стихах и прозе
Сегодня, 8 июля, свой День ангела отмечают Петр, Василий и Николай. Примите самые лучшие, добрые и эффектные поздравления с именинами.
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ИмяВасилий в переводе означает "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости.
Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – мужчина трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.
Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.
В день ангела Петра, Василия и Николая мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам позитивные, радостные и веселые поздравления с именинами в стихах и прозе.
Также 8 июля свой День ангела отмечают Константин, Никон, Прокопий, Семен, Федор и Федора. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, обязательно отправьте им наилучшие пожелания и поздравления с днем ангела.
Читайте такжеКрасивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах
День ангела Василия: лучшие пожелания в стихах
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Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
Короткие смс поздравления с днем ангела Василия
***
Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.
Добрые поздравления с именинами Василия в прозе
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Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь". А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!
День ангела Николая: позитивные пожелания
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Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Короткое смс поздравление с именинами Николаю
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Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.
Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!
Красивые пожелания в День ангела Николаю в прозе
***
Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.
Лучшие поздравления в День ангела Петру в прозе
***
Петр, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!
Самое красивое поздравление с Днем ангела Петра
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Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.
Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.
День ангела Петра: прикольные пожелания
***
Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
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