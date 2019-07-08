Именины Петра, Василия и Николая поздравления с днем ангела

Как поздравить с Днем ангела Петра, Василия и Николая красиво и оригинально в стихах и прозе

С днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 8 июля, свой День ангела отмечают Петр, Василий и Николай. Примите самые лучшие, добрые и эффектные поздравления с именинами.

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ИмяВасилий в переводе означает "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – мужчина трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Петра, Василия и Николая мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам позитивные, радостные и веселые поздравления с именинами в стихах и прозе.

Также 8 июля свой День ангела отмечают Константин, Никон, Прокопий, Семен, Федор и Федора. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, обязательно отправьте им наилучшие пожелания и поздравления с днем ангела.

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День ангела Василия: лучшие пожелания в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Добрые поздравления с именинами Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь". А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

День ангела Николая: позитивные пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

С днем ангела! Фото: Pixabay

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

Красивые пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

Лучшие поздравления в День ангела Петру в прозе

***

Петр, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Самое красивое поздравление с Днем ангела Петра

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,

Не найти на свете нам добрее глаз.

Добрая душа, сердце золотое

И беда чужая не дает покоя.



Ты людей не делишь на плохих, хороших,

И в беде любому ты всегда поможешь.

Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,

Добрым и надежным навсегда остаться.



Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,

Я судьбу благодарю за такого друга.

День ангела Петра: прикольные пожелания

***

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!



Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

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