Именины в феврале 2020: у кого и когда отмечается день ангела

Узнайте, кто празднует именины в феврале 2020, и в какой день поздравлять с днем ангела

Именины в феврале Фото: Pexels

В какой день и кого следует поздравлять с днем ангела? Кто будет отмечать свои именины в феврале 2020 года? Читайте подробный календарь именин на февраль 2020 и отправляйте душевные, добрые и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким.

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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день февраля 2020.

Чей день ангела в феврале 2020:

1 февраля – Макар – в честь преподобного Макария Великого, а также Антон, Николай, Петр, Федор.

2 февраля – Инна, Павел, Семен.

3 февраля – Максим – в честь преподобного Максима Грека, а также Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья.

4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

5 февраля – Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Федор.

6 февраля – Ксения – в честь блаженной Ксении Петербургской, а также Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля – Григорий – в честь святителя Григория Богослова, а также Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Дмитрий, Петр.

8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля – Иван – в честь Иоанна Златоуста, а также Дмитрий, Петр.

10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга.

11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита.

Именины в феврале Фото: Pexels

14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

15 февраля – Василий.

16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля – Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

18 февраля – Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

19 февраля – Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария.

20 февраля – Александр, Алексей, Петр.

21 февраля – Федор в честь великомученика Феодора Стратилата, а также Александр, Андрей, Петр, Семен, Сергей, Степан.

22 февраля – Василий, Геннадий, Иван.

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван.

24 февраля – Всеволод, Дмитрий.

25 февраля – Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля – Кирилл – в честь равноапостольного учителя Словенского Кирилла, а также Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля – Алексей, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

29 февраля – Касьян – в честь святого Кассиана, а также Софья, Илья, Михаил, Николай.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечаются в феврале 2020 года в Украине.

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