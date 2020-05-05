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Именины в мае 2020 года: кто и когда празднует день ангела

Узнайте, у кого отмечаются именины в мае 2020 года и в какой день можно поздравлять с днем ангела

Ольга Козачок
Сегодня, 16:04

Кто отмечает свои именины в мае 2020 года? Кого и когда можно поздравлять с днем ангела? Читайте подробный календарь именин на май 2020 и отправляйте красивые, милые, душевные поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким.

Именины в мае
Именины в мае
Фото: Pexels

В народе издавна было принято давать имена новорожденным детям в соответствии со святками – церковным календарем почитания святых мучеников. К чьему дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, то имя и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в году, в отличие от дня рождения.

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Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день мая 2020.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Чей день ангела в мае 2020:

1 мая – Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс.

2 мая – Матрона в честь памяти блаженной Матроны Московской, а также Антон, Виктор, Георгий, Иван, Никифор, Трифон, Христофор.

3 мая – Александр, Анастасий, Гавриил, Григорий, Николай, Федор, Феодора, Феодосий.

4 мая – Александр, Алексей, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Яков, Януарий.

5 мая – Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая – Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца, а также Александра, Анатолий, Иван, Лазарь.

7 мая – Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.

8 мая – Марк в честь апостола и евангелиста святого Марка, а также Василий, Ника, Сергей, Сильвестр.

9 мая – Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.

10 мая – Семен в честь апостола, священномученика Симеона, сродника Господня, а также Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан.

11 мая – Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая – Артемий, Василий, Федот, Филимон.

13 мая – Яков в честь апостола Иакова Зеведеева, а также Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита.

14 мая – Тамара в память благоверной царицы Грузии святой Тамары, а также Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина.

15 мая – Афанасий в честь архиепископа Александрийского святителя Афанасия, а также Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.

Именины в мае
Именины в мае
Фото: Pexels

16 мая – Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.

17 мая – Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

18 мая – Адриан, Ирина, Яков.

19 мая – Василий, Денис, Иван, Илларион, Касьян, Пахом, Савва.

20 мая – Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.

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21 мая – Иван в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также Адриан, Арсений, Никифор.

22 мая – Николай в память святителя Николая, а также Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Христофор.

23 мая – Анисим, Василий, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая – Кирилл и Мефодий в честь святых равноапостольных учителей словенских, а также Александр, Иосиф, Михаил, Никодим, Ростислав.

25 мая – Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая – Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Никифор, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.

27 мая – Леонтий, Максим, Никита, Петр, Сидор.

28 мая – Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.

29 мая – Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

30 мая – Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.

31 мая – Александра, Анастасий, Андрей, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Христина, Юлиан, Юлия

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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