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Именины в ноябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Сегодня, 18:49

Узнайте, кто празднует именины в ноябре-2020, и когда поздравлять с днем ангела

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в ноябре 2020 года? Читайте подробный календарь именин на ноябрь-2020 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pexels

С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день ноября 2020.

Чей день ангела в ноябре 2020

1 ноября – Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Флор.

2 ноября – Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

3 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Киприан, Константин, Никандр, Николай, Пелагея, Сергей, Софроний, Федор, Юлиан, Яков.

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4 ноября – Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Федор.

5 ноября – Яков – в честь апостола от 70-ти Иакова, которого называют братом Господним по плоти, а также Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай.

6 ноября – Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pinterest

7 ноября – Анастасий, Матрона.

8 ноября – Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября – Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября – Прасковья – в честь Святой мученицы Параскевы Пятницы, а также Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Нестор, Николай, Прасковья, Степан, Терентий, Феврония.

11 ноября – Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября – Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября – Кузьма и Демьян – в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских, а также Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября – Киприан, Константин, Марк.

16 ноября – Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября – Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.

18 ноября – Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября – Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pinterest

21 ноября – Гавриил, Михаил, Павел – в честь святых архангелов.

22 ноября – Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября – Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим.

24 ноября – Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

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25 ноября – Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября – Иван – в честь святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также Антон, Герман, Никифор.

27 ноября – Филипп – в память об апостоле от 12-ти Филиппе, а также Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Федора.

28 ноября – Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября – Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября – Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники будут в ноябре 2020 года в Украине.

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