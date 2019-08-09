Именины в сентябре 2019: кто и когда отмечает день ангела
Узнайте, кто отмечает именины в сентябре 2019 и в какой день можно поздравлять с днем ангела
В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в августе сентябре 2019 года? Читайте подробный календарь именин на сентябрь 2019 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.
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Издавна в народе было принято давать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела, в отличие от дня рождения, у каждого человека могут быть несколько раз в год.
Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день сентября 2019.
Чей день ангела в сентябре 2019:
1 сентября – Андрей, Тимофей, Феофан.
2 сентября – Аделина, Виктор, Максим, Никон, Пантелеимон, Самуил, Тимофей.
3 сентября – Александр, Ефрем, Фаддей.
4 сентября – Анфиса, Ариадна, Афанасий, Роза, Розалия, Феликс, Феодора.
5 сентября – Елизавета.
6 сентября – Арсений, Георгий, Петр.
7 сентября – Варфоломей, Иван, Регина, Ренат.
8 сентября – Адриан, Наталия.
9 сентября – Анфиса.
10 сентября – Анатолий, Анна, Арсений, Григорий, Ефим, Захар, Иларион, Инесса, Карл, Леонтий, Макар, Моисей, Нестор, Павел, Федор, Феодосий.
11 сентября – Анастасий, Иван.
12 сентября – Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Федор, Яков.
13 сентября – Геннадий.
14 сентября – Марфа, Семен.
15 сентября – Демид, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.
16 сентября – Василиса, Ефим, Иван, Константин, Петр, Харитон.
17 сентября – Афанасий, Моисей, Федор, Юлиан.
18 сентября – Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Захар, Максим, Федор.
19 сентября – Амалия, Андрей, Давид, Кирилл, Макар, Михаил, Фекла.
20 сентября – Иван, Лука, Макар.
22 сентября – Анна, Афанасий, Иосиф, Никита, Феодосий, Харитон.
23 сентября – Андрей, Касьян, Климент, Павел, Петр.
24 сентября – Герман, Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.
25 сентября – Альберт, Афанасий, Даниил, Семен, Федор, Юлиан.
26 сентября – Валериан, Илья, Петр, Юлиан.
27 сентября – Иван.
28 сентября – Валериан, Виссарион, Герасим, Иван, Клементина, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита, Степан, Федот.
29 сентября – Виктор, Дорофей, Киприан, Людмила, Ренат.
30 сентября – Вера, Илья, Лукия, Любовь, Мирон, Надежда, Софья.
Напомним, что ранее мы писали, что важно знать о людях, рожденных в сентябре.
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