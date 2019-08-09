Именины в сентябре 2019: кто и когда отмечает день ангела

Узнайте, кто отмечает именины в сентябре 2019 и в какой день можно поздравлять с днем ангела

Именины в сентрябре Фото: pexels.com

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в августе сентябре 2019 года? Читайте подробный календарь именин на сентябрь 2019 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

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Издавна в народе было принято давать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела, в отличие от дня рождения, у каждого человека могут быть несколько раз в год.

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день сентября 2019.

Чей день ангела в сентябре 2019:

1 сентября – Андрей, Тимофей, Феофан.

2 сентября – Аделина, Виктор, Максим, Никон, Пантелеимон, Самуил, Тимофей.

3 сентября – Александр, Ефрем, Фаддей.

4 сентября – Анфиса, Ариадна, Афанасий, Роза, Розалия, Феликс, Феодора.

5 сентября – Елизавета.

6 сентября – Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября – Варфоломей, Иван, Регина, Ренат.

8 сентября – Адриан, Наталия.

9 сентября – Анфиса.

10 сентября – Анатолий, Анна, Арсений, Григорий, Ефим, Захар, Иларион, Инесса, Карл, Леонтий, Макар, Моисей, Нестор, Павел, Федор, Феодосий.

11 сентября – Анастасий, Иван.

12 сентября – Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Федор, Яков.

13 сентября – Геннадий.

14 сентября – Марфа, Семен.

15 сентября – Демид, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.

16 сентября – Василиса, Ефим, Иван, Константин, Петр, Харитон.

17 сентября – Афанасий, Моисей, Федор, Юлиан.

18 сентября – Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Захар, Максим, Федор.

19 сентября – Амалия, Андрей, Давид, Кирилл, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября – Иван, Лука, Макар.

22 сентября – Анна, Афанасий, Иосиф, Никита, Феодосий, Харитон.

23 сентября – Андрей, Касьян, Климент, Павел, Петр.

24 сентября – Герман, Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.

25 сентября – Альберт, Афанасий, Даниил, Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября – Валериан, Илья, Петр, Юлиан.

27 сентября – Иван.

28 сентября – Валериан, Виссарион, Герасим, Иван, Клементина, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита, Степан, Федот.

29 сентября – Виктор, Дорофей, Киприан, Людмила, Ренат.

30 сентября – Вера, Илья, Лукия, Любовь, Мирон, Надежда, Софья.

Напомним, что ранее мы писали, что важно знать о людях, рожденных в сентябре.

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