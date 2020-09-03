Именины в сентябре 2020 года: кто и когда празднует день ангела

Узнайте, у кого отмечаются именины в сентябре 2020 года, и в какой день нужно поздравлять с днем ангела

Кто отмечает свои именины в сентябре 2020 года? Кого и когда можно поздравлять с днем ангела? Читайте подробный календарь именин на сентябрь-2020 и отправляйте красивые, добрые, душевные поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким.

Именины в сентябре Фото: Pexels

Издавна в народе было принято давать имена детям в соответствии со святками – церковным календарем почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, то имя и выбирали. Таким образом, человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

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Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день сентября-2020.

Чей день ангела в сентябре-2020:

1 сентября – Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.

2 сентября – Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Федор.

3 сентября – Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

4 сентября – Александр, Алексий, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

5 сентября – Ефрем, Иван, Николай, Павел.

6 сентября – Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября – Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.

8 сентября – Адриан и Наталия в честь супругов и святых мучеников, пострадавших за Христа, а также Виктор, Дмитрий, Георгий, Мария, Петр.

9 сентября – Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.

10 сентября – Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Федор, Феодосий.

11 сентября – Иван в честь святого мученика Иоанна Крестителя.

12 сентября – Александр в честь святого князя Александра Невского, а также Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор, Христофор, Иаков.

13 сентября – Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

14 сентября – Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.

15 сентября – Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Федор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан.

Подарки имениннику в день ангела Фото: Pexels

16 сентября – Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября – Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Юлиан.

18 сентября – Захар и Елизавета в честь пророка Захарии и святой Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя, а также Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

19 сентября – Михаил в честь святого Архистратига Михаила, а также Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Фекла.

20 сентября – Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября – Иван, Георгий.

22 сентября – Аким, Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября – Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября – Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

25 сентября – Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября – Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября – Иван, Николай.

28 сентября – Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Иаков.

29 сентября – Людмила в честь святой мученицы Чешской княгини Людмилы, а также Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Сергий.

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и София в честь святых мучениц, а также Александра, Иван, Илья, Ирина, Никодим, Павел, Серафим, Феодосий.

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