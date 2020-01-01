Именины в январе 2020: у кого и когда отмечается день ангела

Узнайте, кто празднует именины в январе 2020 и в какой день поздравлять с днем ангела

Именины в январе Фото: Pexels

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в январе 2020 года? Читайте подробный календарь именин на январь 2020 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Издавна в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год, в отличие от дня рождения.

Значение имени передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день января 2020.

Чей день ангела в январе 2020:

1 января – Григорий, Илья, Тимофей.

2 января – Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

3 января – Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей.

4 января – Анастасия, Дмитрий, Федор.

5 января – Василий, Давид, Иван, Макар, Наум, Павел.

6 января – Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

8 января – Августа, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

9 января – Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор.

10 января – Агафья, Александр, Аркадий, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Николай, Петр, Яков.

11 января – Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркел, Матрона, Наталия, Феодосий.

12 января – Анисья, Антон, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария, Федора.

13 января – Мартина, Мелания, Михаил, Петр.

14 января – Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.

15 января – Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр.

16 января – Гордей, Ирина.

17 января – Александр, Архип, Афанасий, Анисим, Аристарх, Артемий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Кондратий, Лука, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филимон, Филипп, Яков.

18 января – Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Фома.

19 января – Феофан.

20 января – Афанасий, Василий, Иван.

21 января – Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Юлиан.

22 января – Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

23 января – Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр.

24 января – Владимир, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

25 января – Макар, Петр, Савва, Татьяна.

26 января – Афанасий, Максим, Никифор, Пахом, Петр, Яков.

27 января – Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Савва, Сергей, Степан.

28 января – Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.

29 января – Иван, Максим, Петр.

30 января – Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Феодосий.

31 января – Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечаются в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.