Именины Василия, Константина, Федора: лучшие поздравления с днем ангела

Сегодня День ангела Василия, Константина, Федора 2019: адресуйте самые красивые поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 21 июня, отмечают Василий, Константин и Федор и заслуженно получают от родных и друзей самые теплые, добрые и радостные поздравления с именинами.

Смотрите видео о гороскопе:

ИмяВасилий считается царским, потому и переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В переводе с латинского Константин означает "постоянство". И действительно, мужчины с этим именем отличаются своим прямолинейным характером, трудолюбием и целеустремленностью.

Значение имени Федор имеет отношение к Богу и переводится как "дар Божий". Федор – человек целеустремленный, несколько отрешенный и замкнутый, заботливый и прекрасный семьянин.

В день ангела Василия, Константина, Федора мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам самые красивые и позитивные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Красивые поздравления с именинами Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Прикольные пожелания в День ангела Константина в прозе

***

В этот праздник, Константин, я хочу пожелать тебе осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех твоих начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость, а твои неудачи ошибаются адресом и проходят мимо твоего дома.

Именины Константина: добрые пожелания в День ангела

***

Константина поздравляю

От души, сердечно,

В жизни я тебе желаю

Молодости вечной.



Чтоб не ведал ты тревог,

И не знал печалей,

Чтоб на жизненном пути

Радости встречали.



Пусть они наполнят дни

Добротой и смехом,

Чтобы шел по жизни ты

С деньгами и успехом.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Константину с днем ангела в стихах

***

Константин, я тебя поздравляю

И желаю удачи, любви,

Солнца, света и счастья без края.

Ты с улыбкой по жизни иди.



Пусть печали тебя не коснутся,

Пусть все будет тебе по плечу,

Пусть для главного силы найдутся,

Чтоб прошел ты дорогу свою.



Пусть здоровье тебя не подводит,

Пусть успех с тобой будет всегда,

Пусть всегда над твоей головою

Путеводная светит звезда.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Оригинальные поздравления с днем ангела Федора в стихах

***

Федор – значит божий дар.

И в руках его пожар.

Ловко спорятся дела.

Все он может, без труда.



А хозяйственный какой!

Нужен, срочно, всем такой.

Пусть успех во всем прибудет

И достаток не забудет.

Добрые поздравления в день ангела Федора в прозе

***

Поздравляю, Федор, и от души желаю тебе счастливой долгой жизни без переживаний и падений, без разочарований и потерь. Пусть у тебя, Федя, дела всегда идут, как по маслу, пусть с каждым днем твоя жизнь превращается в праздник успеха, славы, радости, любви и дружбы. Всех благ тебе, Федор, здоровья и удачи!

Короткие смс поздравления с днем ангела Федора

***

Наш Федор уважаемый,

Ты друг наш дорогой,

Спешим тебя поздравить мы

Сегодня в праздник твой!



Мы пожелаем от души

Тебе счастливых дней,

Ты с каждым мигом становись

Немножечко мудрей.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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