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Именины Василия: лучшие поздравления с днем ангела

Сегодня День ангела Василия 2019: адресуйте самые красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

Свой День ангела все Васи, Васильки, Васеньки, Василии и Васьки отмечают сегодня, 12 июня, и заслуженно получают от родных и друзей самые теплые, классные, позитивные и радостные поздравления с именинами.

Смотрите видео о гороскопе:

ИмяВасилий считается царским, потому и переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В день ангела Василия мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, позитивные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

Оригинальные поздравления Василия с днем ангела

***

Сегодня спешу поздравить самого красивого и милого парня Василия. Хочу пожелать большого успеха и неизменной удачи на жизненном пути, Бесконечного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Именины Василия: добрые пожелания

***

Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!

Короткое смс поздравление Василию с днем ангела

***

Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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