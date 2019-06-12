Именины Василия: лучшие поздравления с днем ангела

Сегодня День ангела Василия 2019: адресуйте самые красивые поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Свой День ангела все Васи, Васильки, Васеньки, Василии и Васьки отмечают сегодня, 12 июня, и заслуженно получают от родных и друзей самые теплые, классные, позитивные и радостные поздравления с именинами.

Смотрите видео о гороскопе:

ИмяВасилий считается царским, потому и переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В день ангела Василия мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, позитивные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Василия в прозе

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Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Василия

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Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

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Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Оригинальные поздравления Василия с днем ангела

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Сегодня спешу поздравить самого красивого и милого парня Василия. Хочу пожелать большого успеха и неизменной удачи на жизненном пути, Бесконечного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Именины Василия: добрые пожелания

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Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Короткое смс поздравление Василию с днем ангела

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Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

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