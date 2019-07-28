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Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

В День ангела Владимира 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 28 июля, свои именины отмечают мужчины с именем Владимир в честь равноапостольного великого князя Владимира, память о котором православная церковь чтит в этот день. С именем Святого князя Владимира великого связано Крещение Руси, которое состоялось в 988 году.

Смотрите праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира:


Видео: "Сегодня"

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Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые трогательные, прикольные и добрые поздравления с Днем ангела.

Славянское имя Владимир переводится как "Владеющий миром". Его обладатель – мужчина энергичный, любознательный, упорный и благоразумный, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

В день ангела Владимира примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Добрые поздравления Владимиру с днем ангела в прозе

***

Дорогой Владимир, от всей души поздравляю тебя с днем ангела и желаю всегда оставаться на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи и везения тебе в добрых делах.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Смс поздравления с днем ангела Владимира

***

Владимир, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Позитивные поздравления Владимиру с днем ангела в прозе

***

Поздравляю с Днем святого Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель никогда не покидал тебя, чтобы тебе покорялись любые вершины. Желаю здоровья и любви, отваги и мудрости, веры и чистоты помыслов, мужества сердца, гармонии души и счастья жизни!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Торжественные поздравления с днем ангела Владимира в стихах

***

С Днем Владимира! Сегодня праздник твой!
Ты владей не только миром и вселенной,
Но удачей и везеньем, и судьбой,
Жизнь твоя пусть будет необыкновенной!

Пусть побед горят в ней мощные огни,
Ярче звезд сияют славные успехи,
Превращаются обыденные дни
В торжества, этапы, праздники и вехи!

Прикольные поздравления с днем ангела Владимира в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!

Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.

Веселые поздравления с днем ангела Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и жизнерадостным Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде –
Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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