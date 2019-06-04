Именины Владимира, Даниила и Софьи: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Владимира, Даниила и Софьи 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела! Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 4 июня, отмечают Владимиры, Даниилы, Софьи. В этот день им адресованы все лучшие пожелания и слова поздравлений с именинами.

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Славянское имя Владимир переводится как "Владеющий миром". Обладатель такого имени – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

Древнееврейское имя Даниил означает "Божий суд". Мужчины, имеющие такое имя – люди уравновешенные, спокойные, выдержанные и с огромным чувством справедливости.

Древнее греческое имя София в переводе значит "Мудрость". Софии отличаются своей возвышенностью и утонченностью, при этом она терпелива, отзывчива, но принципиальна.

В день ангела Владимира, Даниила и Софьи мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде —

Все, Владимир, о тебе!



Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.



Во всем тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

Прикольные поздравления с именинами Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Философские поздравления с именинами Владимира

***

Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы,

Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

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Короткие пожелания в День ангела Владимиру в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,

И сегодня есть причина

Пожелать тебе, Владимир,

Быть таким же милым, сильным!



Пусть фортуна не покинет,

И успех всегда сулит,

Пусть удача ярко светит,

Счастье в сердце пусть царит.

Красивые поздравления с именинами Софии в прозе

***

София, поздравляю с днем ангела! Желаю красоты и счастья, отзывчивости и любви, взаимопонимания и нежности. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Софии

***

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!



Пусть сияют твои глазки,

Звездным светом в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Лучшие поздравления Софии с днем ангела в стихах

***

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты – София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!



Что бы ни было в судьбе,

Будь уверенна в себе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.



Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Помни всех родных людей

И цени своих друзей!

Прикольные поздравления с именинами Даниилу в стихах

***

Добрый, сильный и отважный –

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды –

В счастье, в радости, в беде.



Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

Эффектные поздравления Даниилу с именинами в прозе

***

Поздравляю с днем ангела, Данечка! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.

Короткое смс поздравление с именинами Даниила

***

Я желаю, Даниил,

Чтобы ты имел успех,

Завсегда счастливым был

Без каких-либо помех!



Чтобы верные друзья

И любимые твои

Окружали бы тебя,

Добротой украсив дни!

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