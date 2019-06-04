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Именины Владимира, Даниила и Софьи: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Владимира, Даниила и Софьи 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 4 июня, отмечают Владимиры, Даниилы, Софьи.  В этот день им адресованы  все лучшие пожелания и слова поздравлений с именинами.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Славянское имя Владимир переводится как "Владеющий миром". Обладатель такого имени – мужчина любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

Древнееврейское имя Даниил означает "Божий суд". Мужчины, имеющие такое имя – люди уравновешенные, спокойные, выдержанные и с огромным чувством справедливости.

Древнее греческое имя София в переводе значит "Мудрость". Софии отличаются своей возвышенностью и утонченностью, при этом она терпелива, отзывчива, но принципиальна.

В день ангела Владимира, Даниила и Софьи мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде —
Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!

Прикольные поздравления с именинами Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Философские поздравления с именинами Владимира

***

Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы,
Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.

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Короткие пожелания в День ангела Владимиру в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!

Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.

Красивые поздравления с именинами Софии в прозе

***

София, поздравляю с днем ангела! Желаю красоты и счастья, отзывчивости и любви, взаимопонимания и нежности. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Софии

***

Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,
Звездным светом в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!

Лучшие поздравления Софии с днем ангела в стихах

***

Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты – София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!

Что бы ни было в судьбе,
Будь уверенна в себе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Помни всех родных людей
И цени своих друзей!

Прикольные поздравления с именинами Даниилу в стихах

***

Добрый, сильный и отважный –
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды –
В счастье, в радости, в беде.

Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.

Эффектные поздравления Даниилу с именинами в прозе

***

Поздравляю с днем ангела, Данечка! Хочу пожелать, чтобы все в жизни было гениально и просто, чтобы каждая идея и стремление приносили плоды успеха, чтобы в тебе всегда была великая сила и энергия, чтобы тобой правили любовь и искренность души.

Короткое смс поздравление с именинами Даниила

***

Я желаю, Даниил,
Чтобы ты имел успех,
Завсегда счастливым был
Без каких-либо помех!

Чтобы верные друзья
И любимые твои
Окружали бы тебя,
Добротой украсив дни!

Ранее мы рассказывали, как назвать девочку в июне 2019 года.

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