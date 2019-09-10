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Иван Головосек: запреты одного з самых опасных дней в году

В этот день остерегались ходить в лес, так как считали, что тогда змеи уходят в свои норы, под землю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Иван Головосек - запреты
Иван Головосек - запреты
Фото: Pixabay

11 сентября празднуют день Ивана Головосека. Это — день народного календаря у славян, название которого происходит от церковного дня памяти об усекновении головы Иоанна Крестителя.

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В народе это день имеет и другие названия — Иван-пролеток, Полетовщик, Полетный, Репный праздник, Иоанн Предтеча, Иван Предтече, Иоанн Креститель, Иван Сухой, Иванов день, Иван — осенний торжок, Иван-постный.

Усекновение головы Ивана Крестителя считалось одним из самых опасных праздников года народного календаря. Народные поверья говорят, что ребёнок, которые родился в этот день, будет несчастным, а полученная в этот день рана не заживёт.

Иван Головосек: что нельзя делать в этот день

  • В этот день не начинали никаких важных дел. Например, не устраивали пахоты, сева, не отправлялись в путь, не делали свадьбы. 
  • В такой день нельзя кроить одежду. Весь всё сшитое, вытканное или скроенное может "посечется".
  • В день Ивана Головосека не рекомендуется усердно расчесывать волосы.
  • В этот день не ходят в лес, ведь считает, что змеи уходят в свои норы, под землю и могут укусить человека. Также верили, что вместе со змеями уходят из водоемов, полей и лесов злые духи.
  • По народному поверью, в день Усекновения главы нельзя ставить на стол ничего круглого, то есть ни блюд, ни тарелок, так как голова Иоанна Предтечи была принесена на блюде. Вместо круглого, в этот день хозяйки пекли долгий пирог.

Иван Головосек – что нельзя делать
Иван Головосек – что нельзя делать
Фото: Pixabay

  • Считается грехом употреблять в этот день в пищу круглые фрукты и овощи (яблоки, картофель, арбузы, капусту), так как они отдалённо напоминают голову.
  • Запрещается брать в руки нож, серп, косу, топор.
  • Овощи нельзя резать, хлеб надо было ломать. Так, например, по поверью, в течение года отсечённая голова Иоанна Крестителя почти прирастает к своему месту, но лишь только люди в день Ивана Головореза станут резать хлеб, голова снова отпадает.
  • Есть запрет на красные плоды и напитки, ведь считает, что"это кровь святого Иоанна", не едят чёрного винограда, помидоров, красного перца.
  • Существует запрет в этот день петь песни и плясать, мотивируемый тем, что "дочь Ирода плясками и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Крестителя".
  • На Ивана Головосека нельзя пить больше одного стакана вина.

Напомним, что ранее мы писали о церковных праздниках и постах в сентябре 2019

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