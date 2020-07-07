Ивана Купала-2020: короткие поздравления, стихи и смс

Отправляйте короткие поздравления в день Ивана Купалы 7 июля друзьям, подругам, родным и любимым людям

Сегодня, 7 июля, празднуем Ивана Купала-2020. Как лаконично и эффектно поздравить всех родных, любимых и близких людей? Отправьте им короткие смс поздравления, стихи и прозу с днем Ивана Купала. Мы подготовили для вас милые и добрые пожелания, а также картинки и фото с этим летним праздником – с днем Ивана Купала.

С праздником Ивана Купала: яркие картинки, фото, стихи и пожелания Фото: pexels

Шутливое поздравление с Иваном Купалой для девушки

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

С Ивана Купала: доброе поздравление в смс

***

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет,

От души желаю счастья,

Светлых дней, счастливых лет!

С праздником Ивана Купала: смс, картинки, фото и поздравления Фото: pexels

С днем Ивана Купала: лаконичные поздравления в прозе

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы, буйства природы, чистой воды и жаркого огня, синего неба, бодрости тела, доброты, удачи и благополучия на жизненном пути.

Пожелания в день Ивана Купала любимому человеку

***

На Ивана на Купала

Мы желанья загадали,

Пусть сбываются мечты,

И пусть счастлив будешь ты.

Благодатные пожелания в праздник Ивана Купала: короткие стихи

***



Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит,

И Всевышний всех с любовью

Благодатью наградит.

С Иваном Купалой: картинки и поздравления Фото: pexels

Лучшие поздравления в день Ивана Купала-2020 своими словами

***

В день Ивана Купала желаю, чтобы все лучшее сбылось, костер не обжег, травы не запутались, а вода унесла твой венок, не потопив твои мечты и надежды!

Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

С праздником Ивана Купала: красивое поздравление подруге

***

Собери в букет цветы

И в веночек заплети,

Загадай желанье ты –

Пусть сбываются мечты.

Ивана Купала 2020: короткие поздравления, стихи и фото Фото: pexels

Короткое смс поздравление с днем Ивана Купала

***

У воды костры пылают,

Перепрыгнуть приглашают,

Время чудное настало,

К нам пришел Иван Купала!

Ранее мы публиковали гадания на Ивана Купала: самые точные предсказания волшебной ночи.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться