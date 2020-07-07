Ивана Купала-2020: короткие поздравления, стихи и смс
Отправляйте короткие поздравления в день Ивана Купалы 7 июля друзьям, подругам, родным и любимым людям
Сегодня, 7 июля, празднуем Ивана Купала-2020. Как лаконично и эффектно поздравить всех родных, любимых и близких людей? Отправьте им короткие смс поздравления, стихи и прозу с днем Ивана Купала. Мы подготовили для вас милые и добрые пожелания, а также картинки и фото с этим летним праздником – с днем Ивана Купала.
Шутливое поздравление с Иваном Купалой для девушки
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На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
С Ивана Купала: доброе поздравление в смс
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На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет,
От души желаю счастья,
Светлых дней, счастливых лет!
С днем Ивана Купала: лаконичные поздравления в прозе
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В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы, буйства природы, чистой воды и жаркого огня, синего неба, бодрости тела, доброты, удачи и благополучия на жизненном пути.
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Пожелания в день Ивана Купала любимому человеку
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На Ивана на Купала
Мы желанья загадали,
Пусть сбываются мечты,
И пусть счастлив будешь ты.
Благодатные пожелания в праздник Ивана Купала: короткие стихи
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Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит,
И Всевышний всех с любовью
Благодатью наградит.
Лучшие поздравления в день Ивана Купала-2020 своими словами
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В день Ивана Купала желаю, чтобы все лучшее сбылось, костер не обжег, травы не запутались, а вода унесла твой венок, не потопив твои мечты и надежды!
Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:
С праздником Ивана Купала: красивое поздравление подруге
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Собери в букет цветы
И в веночек заплети,
Загадай желанье ты –
Пусть сбываются мечты.
Короткое смс поздравление с днем Ивана Купала
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У воды костры пылают,
Перепрыгнуть приглашают,
Время чудное настало,
К нам пришел Иван Купала!
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