Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ивана Купала-2020: короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 06:52

Отправляйте короткие поздравления в день Ивана Купалы 7 июля друзьям, подругам, родным и любимым людям

Сегодня, 7 июля, празднуем Ивана Купала-2020. Как лаконично и эффектно поздравить всех родных, любимых и близких людей? Отправьте им короткие смс поздравления, стихи и прозу с днем Ивана Купала. Мы подготовили для вас милые и добрые пожелания, а также картинки и фото с этим летним праздником – с днем Ивана Купала.

С праздником Ивана Купала: яркие картинки, фото, стихи и пожелания
С праздником Ивана Купала: яркие картинки, фото, стихи и пожелания
Фото: pexels

Шутливое поздравление с Иваном Купалой для девушки

***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

Читайте также:
Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

С Ивана Купала: доброе поздравление в смс

***

На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет,
От души желаю счастья,
Светлых дней, счастливых лет!

С праздником Ивана Купала: смс, картинки, фото и поздравления
С праздником Ивана Купала: смс, картинки, фото и поздравления
Фото: pexels

С днем Ивана Купала: лаконичные поздравления в прозе

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы, буйства природы, чистой воды и жаркого огня, синего неба, бодрости тела, доброты, удачи и благополучия на жизненном пути.

Читайте также:
Ивана Купала: история, традиции и особенности праздника

Пожелания в день Ивана Купала любимому человеку

***

На Ивана на Купала
Мы желанья загадали,
Пусть сбываются мечты,
И пусть счастлив будешь ты.

Благодатные пожелания в праздник Ивана Купала: короткие стихи

***

Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит,
И Всевышний всех с любовью
Благодатью наградит.

С Иваном Купалой: картинки и поздравления
С Иваном Купалой: картинки и поздравления
Фото: pexels

Лучшие поздравления в день Ивана Купала-2020 своими словами

***

В день Ивана Купала желаю, чтобы все лучшее сбылось, костер не обжег, травы не запутались, а вода унесла твой венок, не потопив твои мечты и надежды!

Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

С праздником Ивана Купала: красивое поздравление подруге

***

Собери в букет цветы
И в веночек заплети,
Загадай желанье ты –
Пусть сбываются мечты.

Ивана Купала 2020: короткие поздравления, стихи и фото
Ивана Купала 2020: короткие поздравления, стихи и фото
Фото: pexels

Короткое смс поздравление с днем Ивана Купала

***

У воды костры пылают,
Перепрыгнуть приглашают,
Время чудное настало,
К нам пришел Иван Купала!

Ранее мы публиковали гадания на Ивана Купала: самые точные предсказания волшебной ночи.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Поздравления с праздником Ивана Купала: в прозе, стихах, открытках и картинках С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику Гадания на Ивана Купала: самые точные предсказания волшебной ночи Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях Ивана Купала: история, традиции и особенности праздника
фото праздники Ивана Купала открытки стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Запечена у банці картопля перевершить всі сподівання
Запечена у банці картопля перевершить всі сподівання
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила

Популярные статьи

Сегодня, 07:13Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять