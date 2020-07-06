Ивана Купала: история, традиции и особенности праздника

Узнайте, чем интересен и необычен народный праздник Ивана Купала

Завтра, 7 июля, славяне отмечают эффектный, зеленый, нарядный народный праздник – Ивана Купала. Что за история у этого дня, каковы его традиции и особенности, узнайте в нашей статье.

История и традиции дня Ивана Купала Фото: Depositphotos

История праздника Ивана Купала

Этот прекрасный романтический летний праздник часто связывают с почитанием древнего бога Ярилы и Днем летнего солнцестояния, который по старому стилю как раз припадал на это время. Праздник Ивана Купала издавна был посвящен славянским традициям, почитанию стихий солнца, огня, воды, трав и цветов, а также молодости и любви.

Этот период наполнен магией и красивыми древними ритуалами, в которых переплелись христианские и языческие корни. Считается, что именно в этот летний период максимально расцветает природа и ее главные стихии, которые обретают особую магическую силу и помогают очистить душу от грехов, а тело – от болезней.

На Иванов день приходится еще один значимый праздник – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, одного из самых почитаемых святых христианской церкви. Считается, что название праздника Ивана Купала связано с именем Иоанна Крестителя, поскольку Иоанн переводится как "купатель".

Иоанн Креститель был названным братом и ближайшим предшественником Иисуса Христа. Именно он предвидел пришествие Мессии, а затем саморучно крестил Иисуса в святых водах реки Иордан, за что был назван Крестителем.

Читайте также: Церковные праздники и посты в июле 2020 года по дням

Впоследствии Иоанн Предтеча принял мученическую смерть: он был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Традиции и особенности дня Ивана Купала

Православная церковь не признает народный праздник Ивана Купала, причисляя его ритуалы к идолопоклонничеству. Однако некоторые языческие традиции тесно переплелись с народным фольклором и обрядами и сохранились до наших дней. А древнее поклонение стихиям и природным явлениям преобразовалось в красивое и веселое празднество.

На праздник Ивана Купала, с 6 на 7 июля, люди обычно выбираются на природу, разводят купальские костры, водят хороводы, поют песни, собирают травы и цветы, плетут венки и пускают их по воде, гадают и весело проводят время.

Также в этот праздник принято купаться в реках и озерах, а еще в банях. Но важно проявлять осторожность в воде, потому что считается, что в день Ивана Купала буйствуют русалки, а потому не обходится без утопленника.

Еще один важный ритуал в Купальский вечер – прыгать через пламя костра, чтобы оздоровиться и очиститься. А тех, кто боялся огня, считали ведьмой.

Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Растения, собранные на Ивана Купала, наделялись целебными свойствами. Считалось, что травы могли исцелить от многих болезней, а вениками, заготовленными в этот день, парились в банях в течение всего года. А молодежь на ночь отправлялась в лес на поиски таинственного цветка папоротника.

Одна из главных купальских традиций – это гадание на венках. Незамужние девушки пускали их по воде, стараясь предсказать будущее и встречу с суженым.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться