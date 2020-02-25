Иверская икона Божией Матери: добрые поздравления, картинки и стихи
В день празднования Иверской иконы Божией Матери отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям
Сегодня, 25 февраля, православный мир празднует День Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых в православии чудотворных образов Богородицы.
Читайте также:Церковные праздники и посты в феврале 2020 по дням
Мы предлагаем вам красивые, милые, добрые и душевные поздравления в день чествования Иверской иконы Божией Матери 2020 с картинками, стихами, смс и прозой.
Лучшие поздравления с праздником Иверской иконы Божией Матери
***
В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
Иверская икона Божией Матери – добрые поздравления в прозе
***
В праздник Иверской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.
Иверская икона Божией Матери: душевные поздравления
***
Пусть движет тобой сила света, добра,
Познай вкус надежды, любви, торжества,
Пусть мудрость пребудет с тобою всегда
В душе не останется места для зла!
Чествование Иверской иконы Божией Матери – радостные поздравления в прозе
***
Поздравляю с днем чествования Иверской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
Иверская икона Божией Матери – короткие смс
***
Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:
Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.