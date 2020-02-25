Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Иверская икона Божией Матери: добрые поздравления, картинки и стихи

В день празднования Иверской иконы Божией Матери отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:50

Сегодня, 25 февраля, православный мир празднует День Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых в православии чудотворных образов Богородицы.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в феврале 2020 по дням

Мы предлагаем вам красивые, милые, добрые и душевные поздравления в день чествования Иверской иконы Божией Матери 2020 с картинками, стихами, смс и прозой.

День Иверской иконы Божией Матери 2020: картинки и поздравления
День Иверской иконы Божией Матери 2020: картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с праздником Иверской иконы Божией Матери

***

В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.

В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!

Душевные картинки с праздником Иверской иконы Божией Матери
Душевные картинки с праздником Иверской иконы Божией Матери
Фото: Depositphotos

Иверская икона Божией Матери – добрые поздравления в прозе

***

В праздник Иверской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.

Читайте также:
Праздник Иверской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 25 февраля

Величание Иверской иконы Божией Матери – картинки и поздравления
Величание Иверской иконы Божией Матери – картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

Иверская икона Божией Матери: душевные поздравления

***

Пусть движет тобой сила света, добра,
Познай вкус надежды, любви, торжества,
Пусть мудрость пребудет с тобою всегда
В душе не останется места для зла!

Поздравления и картинки с Иверской иконой Божией Матери
Поздравления и картинки с Иверской иконой Божией Матери
Фото: Depositphotos

Чествование Иверской иконы Божией Матери – радостные поздравления в прозе

***

Поздравляю с днем чествования Иверской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

Добрые картинки в день Иверской иконы Божией Матери
Добрые картинки в день Иверской иконы Божией Матери
Фото: Pexels

Иверская икона Божией Матери – короткие смс

***

Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!

Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления Когда начинается Великий пост 2020: правила питания Церковные праздники и посты в марте 2020 по дням Сретение Господне 2020: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах
икона православие вера поздравления Иверская икона Божьей Матери
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
"Что с ее носом?": новое фото Аллы Пугачевой поразило сеть
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением

Популярные статьи

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Кто победит в финале Нацотбора на Евровидение-2020: голосование

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

Новости партнеров

Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Названа речная рыба, которая может спровоцировать развитие рака
Названа речная рыба, которая может спровоцировать развитие рака
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Дочка Олі Полякової оприлюднила пікантні фото: вся в маму
Дочка Олі Полякової оприлюднила пікантні фото: вся в маму
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото
Что пить, чтобы снизить давление
Что пить, чтобы снизить давление
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь