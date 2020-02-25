Иверская икона Божией Матери: добрые поздравления, картинки и стихи

В день празднования Иверской иконы Божией Матери отправляйте сердечные поздравления родным и друзьям

Сегодня, 25 февраля, православный мир празднует День Иверской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых в православии чудотворных образов Богородицы.

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Мы предлагаем вам красивые, милые, добрые и душевные поздравления в день чествования Иверской иконы Божией Матери 2020 с картинками, стихами, смс и прозой.

День Иверской иконы Божией Матери 2020: картинки и поздравления Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с праздником Иверской иконы Божией Матери

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В день иконы святой Богородицы —

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.



В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

Душевные картинки с праздником Иверской иконы Божией Матери Фото: Depositphotos

Иверская икона Божией Матери – добрые поздравления в прозе

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В праздник Иверской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.

Величание Иверской иконы Божией Матери – картинки и поздравления Фото: Depositphotos

Иверская икона Божией Матери: душевные поздравления

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Пусть движет тобой сила света, добра,

Познай вкус надежды, любви, торжества,

Пусть мудрость пребудет с тобою всегда

В душе не останется места для зла!

Поздравления и картинки с Иверской иконой Божией Матери Фото: Depositphotos

Чествование Иверской иконы Божией Матери – радостные поздравления в прозе

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Поздравляю с днем чествования Иверской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

Добрые картинки в день Иверской иконы Божией Матери Фото: Pexels

Иверская икона Божией Матери – короткие смс

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Пусть проникает силой вечности

В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.

Пусть будет больше человечности,

Добро другим стремитесь даровать!

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