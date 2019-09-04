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Как назвать мальчика в сентябре 2019 года: лучшие мужские имена

Узнайте, как можно назвать мальчика, родившегося в сентябре 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Как назвать мальчика
Как назвать мальчика
Фото: Pixabay

Как назвать мальчика в сентябре 2019 года? Если в вашей семье в скором времени появится новорожденный, то этот вопрос станет актуальным и выйдет на первый план не только для родителей, но и для всех родственников. Ведь собственному сыну (внуку, племяннику, брату) хочется дать не просто имя, а самое-самое-самое лучшее имя. Оно имеет большое значение в судьбе человека, а потому важно назвать своего ребенка не только красиво, но и правильно.

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Общие рекомендации по выбору имени для мальчика в сентябре 2019

Подбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом. Подумайте, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Кроме того, называя сына, не забывайте, что ваш мальчик в будущем даст отчество своим детям. Как оно будет звучать? А еще помните, что ваш ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем.

Называя сына, обратите внимание на значение самого имени, ведь оно во многом способно влиять на характер маленького человечка, его темперамент и даже судьбу. Кроме того, категорически не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

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Как назвать мальчика в сентябре: особенности осенних имен

Считается, что осенние мальчики – настоящие реалисты. Они отличаются рассудительностью, спокойствием и всесторонней развитостью. А потому осенним деткам подойдут универсальные, простые и спокойные имена.

Как назвать мальчика в сентябре 2019 по святцам

Родители часто выбирают имя ребенку по церковному календарю – святцам. Сына можно назвать в честь имени того святого, чьи именины приходятся на день рождения ребенка или на ближайшую к нему дату. Считается, что, так ребенок получает защиту и покровительство своего ангела-хранителя.

Самые подходящие и счастливые имена по святцам для мальчиков, которые появились на свет в сентябре: Тимофей, Васса, Андрей, Самуил, Афанасий, Петр, Арсений, Адриан, Моисей, Савва, Иван, Александр, Даниил, Петр, Софрон, Антон, Феодосий, Богдан, Федот, Глеб, Давид, Захар, Архип, Кирилл, Михаил, Макар, Дмитрий, Павел, Сергей, Юлиан, Семен, Леонтий, Корнилий, Никита, Степан, Виктор.

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