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Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

Почему в Прощеное воскресенье отвечают: "Бог простит"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:33

Последний день Масленицы называется Прощеным воскресеньем. Это последний день перед началом Великого поста у православных христиан. В этот день важно попросить прощение у родных, близких и просто знакомых за все причиненные за год обиды или неприятности, даже самые незначительные.

Почему в Прощеное воскресенье принято отвечать "Бог простит" или "Бог простит, и я прощаю"?

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Когда в этот день вы говорите человеку слова: "Прости меня", – вы наверняка делаете это искренне и с наилучшими побуждениями, чтобы признать то, что были неправы, вас это беспокоит и вы сожалеете о содеянном. Но и прощать нужно искренне, от души. Ответ "Бог простит" означает то, что человек хочет, чтобы не только он простил вас, но и Господь. Ведь говорят, что не все поступки прощаются Всевышним. Таким ответом дают понять, что желают примирения, обретения мира между друг другом перед Богом.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

"Бог простит, и я прощаю" – это всего лишь разновидность предыдущей фразы, которая говорит о том, что если Господь простит, то я тем более. Но нужно разграничивать понятия личного прощения и чистосердечного пожелания, чтобы Бог простил обидчика. Если вы прощаете человека или вас прощают, это говорит лишь об одном: вы не держите зла на того, кто причинил вам страдания. Вы также не хотите мести или возмездия, а готовы принять человека таким, какой он есть.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 22 февраля православные украинцы отмечают первую родительскую субботу 2020 года.

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