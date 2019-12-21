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Как украсить дом к новогодним праздникам: бюджетные варианты

Подключайте свою фантазию и используйте подручные материалы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02

Подготовка к Новому году 2020 в самом разгаре, ведь до праздничной ночи осталось чуть больше недели. Украшение дома – важный момент, которому стоит уделить внимание. И, оказывается, на то, чтобы красиво и празднично украсить свое жилье, не нужно тратить много денег. Достаточно подключить фантазию и воспользоваться нашими подсказками.

Повелительницей 2020 года будет белая Крыса и самыми уместными цветами для декора будут белые и серебристые украшения. А все необходимые материалы для изготовления праздничного убранства есть у вас дома: салфетки, бумага, ножницы и клей.

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Придумываете сами или ищите в интернете макеты ангелов, снежинок, елок или снеговиков и создаете из них целые композиции.

К примеру, берете салфетки с кружевными краями, вырезаете из них ангелочков, скрепляете их между собой и у вас получается красивая гирлянда, которой можно украсить любое помещение.

Делайте новогодние украшения своими руками
Делайте новогодние украшения своими руками
Фото: Pexels

Или берете эти же кружевные салфетки и из них создаете елку. Для этого понадобиться деревянная палочка, подставка, которую можно сделать из пенопласта, пластилина или глины, кружевные салфетки и пробки из-под вина. Нанизываете на шпажку салфетки, а между ними вставляете пробку, чтобы создать необходимый объем. И в результате получаете красивую елочку.

С бумаги можно вырезать различные снежинки и развесить их по квартире, а из фольги – звезды, которыми украсить можно не только елку, и а просто разложить на камине или тумбочке.

Все готовые изделия можно украсить блестками или разукрасить фломастерами, обсыпать конфетти или использовать цветную нить для скрепления, чтобы добавить яркий акцент.

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Помимо того, что украшения получатся бюджетными, так еще и справиться с ними могут даже дети. А это может стать отличным занятием для семейного вечера или традицией на каждый Новый год – создавать украшения своими руками.

Тем временем мы выяснили, как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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