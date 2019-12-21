Как украсить дом к новогодним праздникам: бюджетные варианты

Подключайте свою фантазию и используйте подручные материалы

Подготовка к Новому году 2020 в самом разгаре, ведь до праздничной ночи осталось чуть больше недели. Украшение дома – важный момент, которому стоит уделить внимание. И, оказывается, на то, чтобы красиво и празднично украсить свое жилье, не нужно тратить много денег. Достаточно подключить фантазию и воспользоваться нашими подсказками.

Повелительницей 2020 года будет белая Крыса и самыми уместными цветами для декора будут белые и серебристые украшения. А все необходимые материалы для изготовления праздничного убранства есть у вас дома: салфетки, бумага, ножницы и клей.

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Придумываете сами или ищите в интернете макеты ангелов, снежинок, елок или снеговиков и создаете из них целые композиции.

К примеру, берете салфетки с кружевными краями, вырезаете из них ангелочков, скрепляете их между собой и у вас получается красивая гирлянда, которой можно украсить любое помещение.

Делайте новогодние украшения своими руками Фото: Pexels

Или берете эти же кружевные салфетки и из них создаете елку. Для этого понадобиться деревянная палочка, подставка, которую можно сделать из пенопласта, пластилина или глины, кружевные салфетки и пробки из-под вина. Нанизываете на шпажку салфетки, а между ними вставляете пробку, чтобы создать необходимый объем. И в результате получаете красивую елочку.

С бумаги можно вырезать различные снежинки и развесить их по квартире, а из фольги – звезды, которыми украсить можно не только елку, и а просто разложить на камине или тумбочке.

Все готовые изделия можно украсить блестками или разукрасить фломастерами, обсыпать конфетти или использовать цветную нить для скрепления, чтобы добавить яркий акцент.

Помимо того, что украшения получатся бюджетными, так еще и справиться с ними могут даже дети. А это может стать отличным занятием для семейного вечера или традицией на каждый Новый год – создавать украшения своими руками.

Тем временем мы выяснили, как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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