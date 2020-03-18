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Как високосный год влияет на разные знаки зодиака

Високосный год, черные кошки и страшные пятницы – как знаки зодиака реагируют на суеверия

Ольга Козачок
Сегодня, 00:04

Разные знаки зодиака по-разному относятся к суевериям. Кто-то скептически перелистывает гороскопы и считает себя хозяином своей судьбы, а кто-то с опаской прислушивается к предсказаниям и верит в народные приметы, считая их кладезем народной мудрости. Кто из знаков самый суеверный, а кто – отъявленный реалист, кто верит, что все неприятности от черных кошек или потому что год – високосный, кто испугается рассыпанной соли, а кому и пустые ведра – не беда, читайте в нашей статье.

Влияние високосного года на знаки зодиака
Влияние високосного года на знаки зодиака
Фото: Pexels

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Овен

Представители знака Овен особо не подвержены страхам и суевериям. Нельзя сказать, что они легко встречают сложности, которые, возможно, приносит високосный год, но относятся к этому философски.

Телец

Тельцы уверенно и твердо стоят на собственных ногах, так что мало прислушиваются, что там говорят окружающие об особенностях високосного года или пятницы, 13-го. Они даже способны высмеять слишком суеверных друзей.

Близнецы

У Близнецов может быть одновременно несколько суждений и мнений относительно причин их неприятностей. С одной стороны, виноват високосный год. С другой, самим надо быть осмотрительнее. С третьей, … ну, и так далее.

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Рак

Раки очень суеверны и мнительны. Именно они будут выискивать неприятности даже там, где их нет. И уж точно не пропустят все фатальные знаки високосного года, со словами: "я же говорил!" "вас же предупреждали!"

Лев

Рациональные и реалистичные Львы не могут похвастаться особой суеверностью. Но вот переложить ответственность за несостоявшиеся проекты на неблагоприятный год, абстрактные понятия или пустые ведра они будут не против.

Дева

Девы долго и нудно будут скептически оценивать предупреждения в свой адрес о всяких там приметах и суевериях и даже могут раскритиковать окружающих. Но вот в случае неудачи могут надолго призадуматься.

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Весы

Весы чаще всего бывают в курсе всевозможных примет, особенно если это касается близких или их самих. Так что ко всем событиям високосного года они относятся со всей серьезностью, выискивая в них знаки судьбы.

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, как никто другой из знаков зодиака, знают все особенности високосного года, проверяют приметы и верят в легенды. Да к тому же еще и, в зависимости от полученной информации, умеют влиять на свою судьбу.

Стрелец

Стрельцы скептически настроены к утверждениям, что все неприятности на них сваливаются, потому что год високосный. Но в то же время, они с интересом и уважением относятся к народным поверьям и преданиям.

Козерог

Козерогов отличает недоверие к тому, что какие-то там приметы способны повлиять на их жизнь, даже в високосном году. Они больше склонны подвергнуть сомнению собственные силы, чем пинать на суеверия.

Водолей

Эксцентричные Водолеи, скорее, сами придумают себе приметы и легенды, чем будут прислушиваться к уже существующим. И уж точно никому не позволят испортить себе настроение какими-то суевериям.

Рыбы

Рыбы могут со всей серьезностью подойти к вопросу изучения сонников, гороскопов и поверий. Они соблюдают все астрологические рекомендации и не на шутку расстраиваются, если вдруг их ждут тревожные предсказания.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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