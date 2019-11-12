Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Узнайте, как отметить Новый год Крысы 2020: подарки, наряды, декор, сервировка, место и загадывание желаний

Как отмечать Новый год 2020 Белой Крысы Фото: Depositphotos

Новый год 2020 наступит совсем уже скоро. И при его приближении многие люди интересуются, как правильно встретить год Крысы, какие выбрать цвета, наряды, аксессуары, декор, сервировку, подарки, место, компанию и другие немаловажные особенности праздника, чтобы весь наступающий год прошел удачно и счастливо, в мире и согласии, любви и благополучии. Ведь не зря существует общеизвестная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Узнайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.

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Как встречать Новый год Крысы 2020

Наступающий Новый год 2020 придет под знаком Белой Металлической Крысы. Это не просто очередной год под символом восточного знака. Крыса открывает новый цикл и двенадцатилетний круг китайского лунного календаря. А это значит, что при встрече Нового года важную роль будут играть ваши слова, мысли и символика, которые заложат программу развития не только на 2020 год, но также на целых 12 лет вперед.

Как встречать год Крысы 2020 Фото: Depositphotos

Если вы хотите, чтобы символ года принес в вашу жизнь положительные эмоции, то загадайте желания в новогоднюю ночь – они обязательно сбудутся. Только будьте внимательны с озвучиванием желаний, тщательно взвешивайте каждое слово и не разменивайтесь по пустякам – экономная и расчетливая Крыса не потерпит бездумного транжирства своих возможностей.

В чем встречать год Белой Крысы 2020

Главный цвет 2020 года – белый, а символ – металл. Отсюда можно отталкиваться, выбирая себе одежду для новогодней вечеринки. Базовый наряд – элегантное платье или костюм из струящейся серебристой ткани с металлическими элементами в аксессуарах и серебряными или золотыми украшениями. Важно, чтобы в год Крысы ваш наряд был новым – это сулит хорошие обновления в жизни.

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Сервировка и декор на Новый год Белой Крысы

Как сервировать стол на Новый год Металлической Крысы 2020 Фото: Depositphotos

Как мы уже упоминали, главный цвет года – это белый. С одной стороны, он символизирует чистоту, безупречность и совершенство. Но если белоснежный вам покажется слишком скучным, вы можете комбинировать его с разнообразными рисунками и цветами – выбор велик. Старайтесь только избегать яркого красного, потому что Крыса не потерпит цвет стихии Огня. Новогодний декор с элементами металла обеспечит вам мощную поддержку в течение всего 2020 года. В восточной философии эта стихия символизирует настойчивость, решительность, несгибаемое упорство.

Что дарить на Новый год Крысы 2020

Дарите подарки родным и друзьям с глубоким смыслом и символичностью – мудрая Крыса это оценит. Имейте в виду, что хозяйственная Крыса одобрит подарки, которые, прежде всего, принесут пользу, будут практичными, функциональными, качественными, удобными и прослужат не один год. А вот безделушки и "пылесборники" в год Крысы лучше не дарить.

Где лучше всего встречать Новый год 2020

Крыса – животное, не имеющее каких-то определенных географических привязанностей. А потому место встречи Нового года 2020, символом которого является Белая Крыса, вы можете выбирать, какое вам заблагорассудится: в семейном кругу, в клубе или ресторане, на горнолыжном курорте или в теплых краях. Но обратите внимание, что это решение должно быть принято и одобрено всеми участниками праздника, ведь Крыса радеет за добрые отношения в компании, чтобы никто не остался обиженным или недовольным. Если встретить новый год Крысы в ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяйка нового 2020 года впоследствии вам это припомнит.

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