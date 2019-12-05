Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Все выходные дни 2020 в Украине: смотрите подробный эксклюзивный календарь праздников на год от сайта Сегодня.Lifestyle

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Календарь выходных 2020 в Украине
Календарь выходных 2020 в Украине
Фото: Pexels

Какие выходные и праздники 2020 года будут в Украине? Когда отдыхают украинцы в каждом месяце 2020 года? Какие переносы праздничных и выходных дней планируются в 2020 году? Смотрите подробный календарь 2020 года с праздничными днями в Украине от сайта Сегодня.Lifestyle.

Смотрите видео о о выходных 2020 в Украине:

Читайте также:
Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Имея под рукой такой календарь с выходными днями 2020 в Украине, вам будет проще заранее спланировать свое свободное время, отпуск или дополнительные отгулы, чтобы провести их с семьей и друзьями дома или в путешествии.

Календарь выходных 2020 в Украине

Календарь выходных 2020 в Украине
Календарь выходных 2020 в Украине
Фото: Сегодня

Многие государственные праздники 2020 Украины имеют фиксированную дату, т.к. они ежегодно отмечаются в один и тот же день. А вот некоторые церковные праздники, получившие статус государственных выходных, каждый год выпадают на разные даты.

Всего в 2020 году будет 11 государственных праздников, которые на официальном уровне утверждены в Украине как выходные дни. Всего же в 2020 году украинцы получат 115 выходных дней. Как видно из календаря 2020 Украины, нас ожидают такие официальные праздничные выходные в 2020 году:

1 января , среда – Новый год 2020;

7 января , вторник – Рождество Христово;

8 марта , воскресенье – Международный женский день,

19 апреля , воскресенье – Пасха,

1 мая , пятница – День труда;

9 мая , суббота – День Победы;

7 июня , воскресенье – Троица;

28 июня , воскресенье – День Конституции Украины;

24 августа , понедельник – День Независимости Украины;

14 октября , среда – День защитника Украины;

25 декабря , пятница – Католическое Рождество.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада Украины утвердила выходным днем католическое Рождество 25 декабря и отменила празднование 2 мая.

Выходные 2020 Украина
Выходные 2020 Украина
Фото: Pexels

Перенесенные выходные дни 2019 в Украине:

Помимо официальных праздничных дней в украинском календаре есть и несколько дополнительных выходных 2020. Дело в том, что когда праздник приходится на субботу или воскресенье, он переносится на следующий понедельник.

Кроме того, в 2020 году Кабинет министров Украины рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочий день с целью более удобного празднования рождественских праздников 2020.

6 января , понедельник, переносится на субботу, 11 января;

8 марта , воскресенье, переносится на понедельник, 9 марта;

19 апреля , воскресенье, переносится на понедельник 20 апреля;

9 мая , суббота, переносится на понедельник 11 мая;

7 июня , воскресенье, переносится на понедельник 8 июня;

28 июня , воскресенье, переносится на понедельник 29 июня.

Укороченные рабочие дни:

Несколько предпраздничных рабочих дней, согласно украинскому законодательству, будут укорочены на 1 час.

11 января , пятница;

30 апреля , четверг;

8 мая , пятница;

13 октября , вторник;

24 декабря , четверг;

31 декабря , четверг.

Читайте также:
Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Продолжительные выходные в 2020 году:

С учетом указанных праздничных дней и переносов украинцы в 2020 году получат много удлиненных выходных по 3 и даже 4 дня:

начиная с 29 декабря по 1 января – на Новый год 2020;

с 4 по 7 января – на Рождество;

с 7 по 9 марта – на Международный женский день;

с 18 по 20 апреля – на Пасху;

с 1 по 3 мая – на День Труда;

с 6 по 8 июня – на Троицу;

с 27 по 29 июня – на День Конституции;

с 22 по 24 августа – на День Независимости;

с 25 по 27 декабря – на католическое Рождество.

Ранее мы рассказывали о том, что можно и нельзя делать в високосный год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков Сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине Католическое Рождество 2019: дата, история и значение праздника
отдых праздники выходные календарь календарь 2020
Реклама

Новости партнеров

Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

Вчера, 19:06Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Вчера, 15:38Эксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

Новости партнеров

Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей