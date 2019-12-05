Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Все выходные дни 2020 в Украине: смотрите подробный эксклюзивный календарь праздников на год от сайта Сегодня.Lifestyle

Календарь выходных 2020 в Украине Фото: Pexels

Какие выходные и праздники 2020 года будут в Украине? Когда отдыхают украинцы в каждом месяце 2020 года? Какие переносы праздничных и выходных дней планируются в 2020 году? Смотрите подробный календарь 2020 года с праздничными днями в Украине от сайта Сегодня.Lifestyle.

Смотрите видео о о выходных 2020 в Украине:

Имея под рукой такой календарь с выходными днями 2020 в Украине, вам будет проще заранее спланировать свое свободное время, отпуск или дополнительные отгулы, чтобы провести их с семьей и друзьями дома или в путешествии.

Календарь выходных 2020 в Украине

Календарь выходных 2020 в Украине Фото: Сегодня

Многие государственные праздники 2020 Украины имеют фиксированную дату, т.к. они ежегодно отмечаются в один и тот же день. А вот некоторые церковные праздники, получившие статус государственных выходных, каждый год выпадают на разные даты.

Всего в 2020 году будет 11 государственных праздников, которые на официальном уровне утверждены в Украине как выходные дни. Всего же в 2020 году украинцы получат 115 выходных дней. Как видно из календаря 2020 Украины, нас ожидают такие официальные праздничные выходные в 2020 году:

1 января , среда – Новый год 2020;

7 января , вторник – Рождество Христово;

8 марта , воскресенье – Международный женский день,

19 апреля , воскресенье – Пасха,

1 мая , пятница – День труда;

9 мая , суббота – День Победы;

7 июня , воскресенье – Троица;

28 июня , воскресенье – День Конституции Украины;

24 августа , понедельник – День Независимости Украины;

14 октября , среда – День защитника Украины;

25 декабря , пятница – Католическое Рождество.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада Украины утвердила выходным днем католическое Рождество 25 декабря и отменила празднование 2 мая.

Выходные 2020 Украина Фото: Pexels

Перенесенные выходные дни 2019 в Украине:

Помимо официальных праздничных дней в украинском календаре есть и несколько дополнительных выходных 2020. Дело в том, что когда праздник приходится на субботу или воскресенье, он переносится на следующий понедельник.

Кроме того, в 2020 году Кабинет министров Украины рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочий день с целью более удобного празднования рождественских праздников 2020.

6 января , понедельник, переносится на субботу, 11 января;

8 марта , воскресенье, переносится на понедельник, 9 марта;

19 апреля , воскресенье, переносится на понедельник 20 апреля;

9 мая , суббота, переносится на понедельник 11 мая;

7 июня , воскресенье, переносится на понедельник 8 июня;

28 июня , воскресенье, переносится на понедельник 29 июня.

Укороченные рабочие дни:

Несколько предпраздничных рабочих дней, согласно украинскому законодательству, будут укорочены на 1 час.

11 января , пятница;

30 апреля , четверг;

8 мая , пятница;

13 октября , вторник;

24 декабря , четверг;

31 декабря , четверг.

Продолжительные выходные в 2020 году:

С учетом указанных праздничных дней и переносов украинцы в 2020 году получат много удлиненных выходных по 3 и даже 4 дня:

начиная с 29 декабря по 1 января – на Новый год 2020;

с 4 по 7 января – на Рождество;

с 7 по 9 марта – на Международный женский день;

с 18 по 20 апреля – на Пасху;

с 1 по 3 мая – на День Труда;

с 6 по 8 июня – на Троицу;

с 27 по 29 июня – на День Конституции;

с 22 по 24 августа – на День Независимости;

с 25 по 27 декабря – на католическое Рождество.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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