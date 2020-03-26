Календарь затмений-2020: даты и влияние

Во время солнечного затмения не рекомендуется устраивать разборки, конфликтовать, вносить коррективы в личную сферу.

В 2020 году будет очень много затемнений – целых шесть. Такое явление можно назвать уникальным, ведь каждый год случается лишь 3-4 затмения.

Затмение, это астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.

Первое затмение в этом году уже произошло 10 января. Это было полутеневое лунное затмение.

Второе затмение 2020 года также будет полутеневым лунным и состоится 5 июня в 21:12 по Киеву. Можно будет наблюдать с Африки, Азии, Европы, Индийского океана и даже Австралии.

Следующее затмение будет кольцеобразным солнечным, оно произойдет 21 июня. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по Африке, Саудовской Аравии, Пакистану, северу Индии, южным провинциям Китая. Частные фазы явления будут доступны обзору в большей части Евразии. Она произойдет в 8:41 по киевскому времени.

Четвертое и пятое затмения вновь будут полутеневыми лунными и случатся 5 июля в 6:44 по Киеву и 30 ноября в 11:30 по киевскому времени соответственно. Ноябрьское – будет вполне доступно наблюдениям.

Календарь затмений 2020 – даты и влияние Фото: Сегодня

Последнее затмение 2020 года случится 14 декабря в 18:17- по Киеву. Оно будет полным солнечным. Полоса видимости его полной фазы пройдет по волнам Тихого и Атлантического океанов, а также пересечет южную часть Чили и Аргентины. А вот восточному полушарию Земли не достанется ничего, даже частных фаз затмения.

Классификация солнечных затмений

Полное солнечное затмение – если затмение хотя бы где-то на поверхности Земли может наблюдаться как полное.

Частное солнечное затмение — когда конус тени Луны проходит вблизи земной поверхности, но не касается её.

Кольцевое солнечное затмение — когда Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью.

Принято считать, что солнечное затмение знаменует смену жизненного, периода т. е. окончание одного периода и начало другого, нового периода жизни. Таким образом, солнечное затмение закрывает прошлое и открывает новую главу жизни.

Смотрите видео: как пережить солнечное затмение

Это наиболее подходящий период для дальнейшего планирования своей жизни, своего развития и движения к намеченным целям.

Солнечное затмение 2020: что нельзя делать

Любые передвижения по дороге, воде, воздушным транспортом в период затмений лучше отменить. Желательно отказаться от радикальных перемен, они могут оказаться бестолковыми и даже опасными. Не рекомендуется устраивать разборки, конфликтовать, вносить коррективы в личную сферу. Такие мероприятия, как помолвка, заключение брака и развод нужно перенести на другое время. Возможны серьезные убытки, ошибки во время денежных переводов, некачественные приобретения. Чтобы сохранить внутренний комфорт, следует избегать знакомств, деловых переговоров и толпы людей. Конечно же, перемены в жизни могут оказаться не только негативными, но и положительными. В данном случае, все зависит от самого человека – его поведения, здравомыслия, умения найти компромисс с окружающим миром.

Солнечные затмения 2020: что можно делать

Обдумать и осознать, от каких негативных черт характера вы бы хотели избавиться. Провести медитацию или небольшой ритуал на тему очищения с участием воды. В качестве простейшей практики очищения можно принять ванну с аромамаслами, которые имеют очистительные свойства. Хотя эмоции в эти дни зашкаливают, интуиция может значительно усилиться. Обратите внимание на сны и предчувствия, возникшие у вас в этот день. Однако их интерпретацию отложите до окончания затмения. Хорошо проводить любые, однако не слишком экстремальные практики, направленные на работу с подсознанием, с целью узнать себя лучше. Это могут быть различные психологические тесты (но работающие не с логикой, а с эмоциями), творческие практики и т.д.

Классификация лунных затмений:

Виды лунных затмений Фото: Сегодня

Полное лунное затмение случается, когда центральная (темная) часть тени Земли покрывает всю видимую сторону Луны. Тень Земли составляет около 1,4 млн. километров в ширину.

Частичное лунное затмение можно наблюдать, когда лишь часть видимой поверхности Луны закрыта земной тенью.

Когда Солнце, Земля и Луна выстаиваются не на идеально ровной линии, только внешняя часть тени Земли (полутень) затмевает Луну. Такое затмение называется полутеневым.

Люди часто совершают типичные ошибки в затмения. Пренебрегают предупреждениями про то, что затмение – является очень неустойчивым эмоционально периодом, вероятность ссор и конфликтов увеличивается в разы.

Смотрите видео: уникальное затмение

А, значит, не лишним будет воспользоваться советами астрологов и придерживаться их за сутки до, во время самого явления и за сутки после него.

Лунные затмения 2020: что нужно делать

В периоды лунных затмений высокий риск серьёзных ошибок, путаницы в деловой и личной сфере жизни. Стоит отказаться от серьёзных мероприятий, перенести важные встречи на другое время. Желательно поменьше бывать на природе – считается, что тогда вы растратите свою положительную энергию очень быстро. Отложите любые новые и важные начинания. Повремените с переездами, длительными поездками и путешествиями. При затмении лучше всего больше времени проводить в своём домашнем очаге. Не назначайте на такую дату церемонию заключения брака. Не меняйте работу и не обсуждайте никаких серьёзных вопросов с начальством. Нельзя одалживать финансы или самим связываться с задолженностями, кредитами. Старайтесь даже не дарить подарки в эти дни, особенно большие. Под запретом хирургические вмешательства, плановые посещения врачей. Исключения составляют экстренные случаи. Подождите с заключением крупных финансовых сделок. Будьте предельно внимательны с проверкой важной документации – перепроверьте её несколько раз, так как существует большой риск значимых ошибок. В общем, отложите все серьёзные дела подальше в сторону, займитесь обыденными делами, а также уделите внимания своим увлечениям.

Лунные затмения 2020: что нужно делать

Занимайтесь завершением начатых ранее долгосрочных задач, проектов. Лунное затмение – станет прекрасным стимулом для всех, страдающих от прокрастинации (то есть намеренного оттягивания выполнения дел). Благоприятно в это время избавляться от отношений, которые изжили себя, больше не приносят ни радости, ни нужного вам опыта. Также удачно сейчас отказываться от любых пагубных пристрастий: алкоголизма, табакокурения, наркомании. Начинать вести здоровый образ жизни. Показано осуществлять поиск потерянного, так как высокая вероятность, что вы обнаружите то, что искали, будь то человек, информация или конкретный предмет. Можно заниматься перепланировкой дома, делать ремонты, менять мебель местами. Очень важно подвести итоги завершившегося цикла, понять свой личный опыт, который вы получили в это время, сделать нужные выводы. Планировать своё будущее, закладывать для него твёрдую почву. Это может быть, к примеру, карта Желаний или любые иные нравящиеся вам способы. И напоследок помните, что в лунные затмения лучше быть наедине с собой, минимизируя контакты с окружающим миром, чтобы снизить риск ссор, выяснения отношений на пустом месте.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре на апрель 2020 года.

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