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Католическая Пасха в 2020 году: дата и история

Узнайте, когда будет католическая Пасха 2020 и почему она отмечается в разные дни с православной

Ольга Козачок
Сегодня, 19:36

Главный христианский праздник как у православных, так и у католиков – это Пасха. Именно он является центром библейской истории и знаменует Светлое Христово Воскресение. Потому Пасха еще называется "Праздник праздников и торжество торжеств".

Католическая Пасха
Католическая Пасха
Фото: Pexels

Когда отмечается католическая Пасха в 2020 году, на какую дату она выпадает, какова история праздника и почему восточные и западные христиане не совпадают по времени, празднуя Воскресение Христово, узнайте в нашей статье.

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Дата католической Пасхи 2020

Праздник Пасхи отмечают во многих странах. Но при этом у разных конфессий даты могут отличаться. Так православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. А вот католическая Пасха будет отмечаться ровно на неделю раньше – 12 апреля.

Почему такая разница в датах? Все дело в том, что Пасха в этих церквях отмечается по разным календарям, летоисчисление в которых также разнится. Православные празднуют по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. А потому даты православной и католической Пасхи могут отличаться друг от друга на одну, две и более недель.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Но это правило не является постоянным и раз в несколько лет даты Пасхи в этих церквях совпадают. Тогда и православные, и католики празднуют этот великий день вместе.

Пасха: история установления

В 325 году в Никее состоялся первый Вселенский собор, на котором священнослужители определились с датой Пасхи по Александрийской Пасхалии. По постановлению собора, Пасха стала сдвижным праздником и должна отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

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Однако позже, в XVI столетии, священник Христофор Клавиус озвучил другой календарь для определения даты Пасхи. Начиная с 1582 года, католики перешли на григорианский календарь исчисления Пасхалии, в результате чего католическая Пасха часто наступает раньше иудейской или в один день с ней и опережает православную Пасху. Восточная же церковь отказалась от нововведения и осталась на прежнем Юлианском календаре.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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