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Католическое Рождество 2019: дата, история и значение праздника

Какого числа католическое Рождество 2019 отмечается в Украине, и как отдыхаем в этот день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Католическое Рождество в Украине и мире
Католическое Рождество в Украине и мире
Фото: Pexels

В декабре украинцев ждет знаменательный праздник – католическое Рождество. Что это за дата, какова его история, почему праздник является официальным выходным, какие у него традиции и значение, узнайте в нашей статье.

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Католическое Рождество 2019: дата праздника

Ежегодно католики во многих странах отмечают 25 декабря светлый праздник Рождества Христова. В 2019 году этот день выпадает на среду – самую середину рабочей недели. Но с недавних пор католическое Рождество в Украине стало выходным днем. А все потому, что украинское правительство включило католическое Рождество 25 декабря в список официальных государственных праздников и выходных дней с 2017 года.

Католическое Рождество: история и значение праздника

Католическое Рождество – это непереходящее торжество и один из важнейших христианских праздников. Он связан с евангельской историей о рождении Сына Божьего у девы Марии в городе Вифлееме.

В год рождения Иисуса Христа по указу императора Августа в Римской империи, частью которой были Иудея, проводилась перепись населения. А потому всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем.

Из-за большого наплыва людей Марии и Иосифу не удалось попасть в гостиницу. Когда подошел срок родов, Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

В момент рождения Иисуса Христа на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала путь пастухам и магам к пещере, где дева Мария родила младенца. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Католическое Рождество
Католическое Рождество
Фото: Pexels

Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV веку. Предположительно это событие приурочено ко дню зимнего солнцестояния, которое также символизировало возрождение и начало новой жизни.

Также есть версия, что Рождество Христово исчислялось католиками, исходя из даты праздника Боговоплощения или зачатия Божьего Сына, которое отмечается 25 марта. Если прибавить к этому дню 9 месяцев, то получается дата 25 декабря.

Как празднуется католическое Рождество: традиции

За четыре недели до Рождества у западных христиан начинается период Адвента. Это время поста, приготовлений и размышлений на тему второго пришествия Христа. А накануне самого праздника проводится Рождественский сочельник. В этот день едят только сочиво – отваренные зерна ячменя или пшеницы с добавлением меда. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

В праздник Рождества Христова в храмах проводятся три Рождественских богослужения – в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. Начиная с ХІІІ века, в католических храмах появился обычай красиво оформлять ясли с Младенцем Иисусом, Девой Марией, Иосифом, пастухами и домашними животными.

Так же как и в православии, в праздновании католического Рождества тесно переплелись церковные и народные ритуалы: люди ходят в гости по домам, поют песни и желают благополучия семьям, дарят подарки и угощения. Этот день традиционно принято проводить со своей семьей и готовить вкусный ужин.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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