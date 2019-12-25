Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления
В день католического Рождества 25 декабря отправляйте друзьям лучшие картинки, открытки и стихи
Сегодня, 25 декабря, отмечается один из главных праздников у западных христиан – Рождество Христово.
Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:
Не забудьте поздравить в этот день своих знакомых и друзей католиков и пожелать им доброго, светлого Рождества Христова. А мы подготовили для вас милые, нежные, красивые, душевные и радостные поздравления с католическим Рождеством в открытках, картинках, прозе и стихах.
Искренние поздравления с Рождеством в стихах
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Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо пусть случится!
Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!
Праздничные поздравления с Рождеством своими словами
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25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступило Рождество – это пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!
Лучшие стихи и поздравления в праздник католического Рождества
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Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства –
Пусть оно случится!
Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.
Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.
Католическое Рождество 2019: добрые поздравления в прозе
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в вашем доме царили мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь яркими моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
Веселые поздравления с католическим Рождеством в стихах
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С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья
И огромная ваша семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.
Рождество 2019: короткие поздравления в смс
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Наступило Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час придут к вам в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все ненастья прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья озаряя!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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