Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

В день католического Рождества 25 декабря отправляйте друзьям лучшие картинки, открытки и стихи

Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках Фото: Pexels

Сегодня, 25 декабря, отмечается один из главных праздников у западных христиан – Рождество Христово.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Не забудьте поздравить в этот день своих знакомых и друзей католиков и пожелать им доброго, светлого Рождества Христова. А мы подготовили для вас милые, нежные, красивые, душевные и радостные поздравления с католическим Рождеством в открытках, картинках, прозе и стихах.

Искренние поздравления с Рождеством в стихах

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Загорается звезда,

И декабрь искрится:

В день святого Рождества

Чудо пусть случится!



Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый,

Пусть исполнятся мечты –

Да поможет небо!

Картинки и открытки с католическим Рождеством Фото: bonnycards

Праздничные поздравления с Рождеством своими словами

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25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступило Рождество – это пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

Поздравления и открытки с Рождеством Фото: bonnycards

Лучшие стихи и поздравления в праздник католического Рождества

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Рождество к вам в дом пришло,

Праздник в дверь стучится.

Пожелаем волшебства –

Пусть оно случится!



Пусть Господь благословит,

Укрепит вас в вере.

В этот вечер светлый Дух

Пусть войдет к вам в двери.



Делайте добро другим,

И оно вернется.

И тогда, наверняка,

Счастье улыбнется.

Рождество Христово: красивые картинки и стихи Фото: bonnycards

Католическое Рождество 2019: добрые поздравления в прозе

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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в вашем доме царили мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь яркими моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

С праздником Рождества Христова: лучшие открытки Фото: bonnycards

Веселые поздравления с католическим Рождеством в стихах

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С католическим вас Рождеством!

Пусть порадует всех торжество,

Санта Клаус с огромным мешком

Навестит непременно ваш в дом.

За столом соберутся друзья

И огромная ваша семья,

Пожелайте друг другу добра,

Чтобы в душах надежда жила.

Ну, а я всем желаю успеха

Много счастья, улыбок и смеха.

Католическое Рождество: картинки и пожелания Фото: bonnycards

Рождество 2019: короткие поздравления в смс

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Наступило Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час придут к вам в гости.



Пусть сияет блеск свечей,

Все ненастья прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья озаряя!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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