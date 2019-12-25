Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

В день католического Рождества 25 декабря отправляйте друзьям лучшие картинки, открытки и стихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках
Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках
Фото: Pexels

Сегодня, 25 декабря, отмечается один из главных праздников у западных христиан – Рождество Христово.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Не забудьте поздравить в этот день своих знакомых и друзей католиков и пожелать им доброго, светлого Рождества Христова. А мы подготовили для вас милые, нежные, красивые, душевные и радостные поздравления с католическим Рождеством в открытках, картинках, прозе и стихах.

Читайте также:
Католическое Рождество 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Искренние поздравления с Рождеством в стихах

***

Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо пусть случится!

Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!

Картинки и открытки с католическим Рождеством
Картинки и открытки с католическим Рождеством
Фото: bonnycards

Праздничные поздравления с Рождеством своими словами

***

25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступило Рождество – это пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

Поздравления и открытки с Рождеством
Поздравления и открытки с Рождеством
Фото: bonnycards

Лучшие стихи и поздравления в праздник католического Рождества

***

Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства –
Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.

Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Фото: bonnycards

Католическое Рождество 2019: добрые поздравления в прозе

***

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в вашем доме царили мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь яркими моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
Фото: bonnycards

Веселые поздравления с католическим Рождеством в стихах

***

С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья
И огромная ваша семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.

Католическое Рождество: картинки и пожелания
Католическое Рождество: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Рождество 2019: короткие поздравления в смс

***

Наступило Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час придут к вам в гости.

Пусть сияет блеск свечей,
Все ненастья прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья озаряя!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Католическое Рождество 2019: дата, история и значение праздника 25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать Рождественские сладости: три рецепта печенья к празднику Что готовят на Рождество в США: ТОП-5 праздничных блюд
Рождество католики открытки стихи поздравления картинки Рождество Христово католическое Рождество
Реклама

Новости партнеров

Родные оставили в клинике просящуюся домой Федосееву-Шукшину
Родные оставили в клинике просящуюся домой Федосееву-Шукшину
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:51Events

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Вчера, 13:27Events

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Вчера, 12:57Fun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

Вчера, 07:53Fun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряТехно

Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

22 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)
Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)