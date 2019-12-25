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Католическое Рождество: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

25 декабря отмечают католическое Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:21
Самые лучшие поздравления в красивых стихах, прозе и смс на католическое Рождество 25 декабря
Самые лучшие поздравления в красивых стихах, прозе и смс на католическое Рождество 25 декабря
Фото: Pexels

25 декабря отмечают Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Мы подготовили для вас красивые, душевные, радостные и милые поздравления с католическим Рождеством в прозе, стихах и смс.

Смотрите видео: одна из старейших рождественских ярмарок началась в Страсбурге

Теплые поздравления с Рождеством Христовым в прозе

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А рождественская звезда всегда освещает путь!

***

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Милые поздравления с Рождеством Христовым в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

***

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в смс

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

***

С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на католическое Рождество 2019.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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