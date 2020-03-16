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Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Узнайте, когда отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы в 2020 году, и какое значение имеет праздник

Ольга Козачок
Сегодня, 13:21

Весной во время Великого поста 2020 православные отмечают великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Эта дата относится к двунадесятым, т.е. к числу двенадцати главных православных праздников. Когда наступит Благовещение в 2020 году, и какое значение имеет праздник, читайте в нашей статье.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

Благовещение Пресвятой Богородицы: дата праздника

Праздник Благовещение не зависит от даты Пасхи, которая является переходящим днем. Ежегодно Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 7 апреля. В 2020 году праздник выпадает на вторник.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Разница во времени между Благовещением и Рождеством Христовым, которое приходится на 7 января, составляет ровно девять месяцев, т.е. это тот срок, который нужен женщине, чтобы выносить ребенка.

Значение праздника Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – это великий христианский праздник, имеющий огромное значение для верующих. Он знаменует благое и радостное для всех людей событие. Название праздника отражает его главный смысл: возвещение непорочной Деве Марии ангелом благой вести о зачатии и рождении ею Божественного Младенца.

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Благовещение Пресвятой Богородицы. Сандро Боттичелли
Благовещение Пресвятой Богородицы. Сандро Боттичелли
Фото: Wikipedia

В этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами". Таким образом, Мария узнала, что она обрела величайшую благодать у Господа – стать Матерью сына Божия.

На удивление Марии о том, как может родиться ребенок у той, которая не знает мужа, Гавриил открыл ей истину, которую он принес от Бога: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". На что Пресвятая Дева ответила: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции дня 7 апреля

В 2020 году праздник Благовещения приходится на шестую неделю Великого поста. Традиционно в этот день разрешено послабление поста. Можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

По церковному обычаю, в этот великий праздник нельзя заниматься никакой работой. В народе говорят, что на Благовещение даже птица не вьет гнезда, а девица косы не плетет.

В этот день Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно начинать полевые работы. До этого дня тревожить землю считалось грехом.

Также на Благовещение следили за погодой. Если 7 апреля тепло и солнечно, то Пасха будет холодная. Хорошая погода обещает хороший урожай, а вот снег на Благовещение говорит о том, что урожая ждать не стоит.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать переходящие праздники по календарю Пасхи по годам.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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