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Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

Сегодня, 17:27

Хэллоуин 2020: дата, история и особенности самого страшного праздника в году

Когда в Украине и мире отмечается Хэллоуин-2020? Что это за праздник? Чем он примечательный? Какая история Хэллоуина? Откуда к нам пришли традиции самого страшного дня в году? Узнайте в нашей статье.

Хэллоуин – самый страшный праздник в году
Хэллоуин – самый страшный праздник в году
Фото: Pexels

Когда будет Хэллоуин-2020

Праздник Хэллоуин-2020 во всем мире, в том числе и в Украине, будет отмечаться 31 октября, точнее – в ночь с 31-го на 1-е число. В 2020 году он удачно выпадает на выходной день – субботу, а значит, веселиться и праздновать можно продолжить и в воскресенье.

Откуда взялся Хэллоуин: история и традиции праздника

Хэллоуин – это страшный и одновременно веселый праздник "нечистой силы", уходящий своими корнями к традициям древних кельтов.

В переводе с шотландского слово "Хэллоуин" (сокращение от All-Hallows-Even) означает "Вечер всех святых". Это связано с тем, что первые дни ноября в католической церкви посвящены памяти умерших. Так, 1 ноября отмечается День всех Святых, а 2 ноября – День поминовения усопших.

До сих пор в некоторых районах Шотландии и Ирландии ночью 31 октября проводятся ритуалы для успокоения душ умерших, а также вспоминаются легенды о предках.

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Более двух тысячелетий назад кельтские племена отмечали праздник перехода от лета к зиме и встречали новый год. День считался мистическим, потому что люди верили, что души умерших на время возвращались в свои дома, а вместе с ними в наш мир приходила нечистая сила.

Чтобы отпугнуть нечисть, в окнах домов выставляли картофелины и репу с вырезанными глазами и ртом и с горящей свечой внутри. Позже эти овощи заменила тыква, которая стала называться светильником Джека.

В XVI веке у взрослых и детей появилась веселая традиция на Хэллоуин ходить по домам в страшных костюмах, пугая хозяев и требуя откупа сладостями: "Trick-or-treating".

После эмиграции шотландцев и ирландцев в Америку празднование Хэллоуина быстро прижилось и там. А позже традиции праздновать страшный день в году распространились по всему миру.

Начиная с XX века, ритуалы Хэллоуина обогатились целыми театрализованными действами, костюмированными парадами, кострами и пиротехническими шоу, развлекательными аттракционами, главная цель которых – напугать и развеселить.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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