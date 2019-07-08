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Когда день бухгалтера в Украине: дата праздника

Украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
День бухгалтера отмечаем в июле 2019 года
День бухгалтера отмечаем в июле 2019 года
Фото: Pixabay

В июле 2019 году свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры. В праздничных мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

Смотрите видео: невероятное перевоплощение бухгалтерши

День бухгалтера в Украине справляется преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

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Когда день бухгалтера в Украине 2019

Чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность в целом, 18 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим, что, вследствие, и определило заветную дату.

Отметим, что международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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