Когда день бухгалтера в Украине: дата праздника

Украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год

День бухгалтера отмечаем в июле 2019 года Фото: Pixabay

В июле 2019 году свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры. В праздничных мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

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День бухгалтера в Украине справляется преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

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Когда день бухгалтера в Украине 2019

Чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность в целом, 18 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим, что, вследствие, и определило заветную дату.

Отметим, что международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год.

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