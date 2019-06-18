Когда День молодежи 2019 в Украине: дата и значение праздника

Узнайте, когда и как отмечаем День молодежи в Украине в 2019 году

День молодежи Фото: Pixabay

В июне мы отмечаем День молодежи в Украине 2019. Этот официальный праздник юности, веселья и позитива – отличный повод собраться вместе компанией и отлично провести время. Когда отмечается День молодежи, и что это за дата, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как Леся Никитюк празднует лето на пляжах Киева:

Когда День молодежи 2019 в Украине

День молодежи в Украине не имеет фиксированной даты, потому что он ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. И в 2019 году этот праздник юности выпадает на 30 июня, последний день месяца. Примечательно, что в эти же выходные будет отмечаться другой значимый праздник – День Конституции Украины, который в 2019 году приходится на пятницу, 28 июня.

Читайте также Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

День молодежи Украины: история праздника

История современного Дня молодежи стартует еще в советские времена. 7 февраля 1958 года действовавшим тогда правительством СССР был установлен День советской молодежи, который и отмечался в последнее воскресенье июня.

А уже во времена обретения независимости Украины, в 1994 году, президент Леонид Кравчук откликнулся на инициативу молодежных организаций и подписал указ №323/94 о праздновании Дня молодежи. Поэтому традиция отмечать этот праздник в последнее воскресенье июня сохранилась и до наших дней.

В современной Украине работает большое количество молодежных организаций, направленных на развитие обучения, оздоровления, культурной жизни, социальных и других программ. В День молодежи организовываются различные мероприятия и празднества. Традиционно сценарий на День молодежи во многих украинских городах включает фестивали, концерты, кинопоказы, выступления, флешмобы, квесты, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки и другие развлекательные мероприятия.

Примечательно, что помимо традиционного Дня молодежи, в Украине и мире также отмечаются и другие праздники: Международный день солидарности молодежи 24 апреля, Международный день молодежи 12 августа и Всемирный день молодежи 10 ноября.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram