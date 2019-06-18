Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда День молодежи 2019 в Украине: дата и значение праздника

Узнайте, когда и как отмечаем День молодежи в Украине в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
День молодежи
День молодежи
Фото: Pixabay

В июне мы отмечаем День молодежи в Украине 2019. Этот официальный праздник юности, веселья и позитива – отличный повод собраться вместе компанией и отлично провести время. Когда отмечается День молодежи, и что это за дата, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как Леся Никитюк празднует лето на пляжах Киева:

Когда День молодежи 2019 в Украине

День молодежи в Украине не имеет фиксированной даты, потому что он ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. И в 2019 году этот праздник юности выпадает на 30 июня, последний день месяца. Примечательно, что в эти же выходные будет отмечаться другой значимый праздник – День Конституции Украины, который в 2019 году приходится на пятницу, 28 июня.

Читайте также
Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

День молодежи Украины: история праздника

История современного Дня молодежи стартует еще в советские времена. 7 февраля 1958 года действовавшим тогда правительством СССР был установлен День советской молодежи, который и отмечался в последнее воскресенье июня.

А уже во времена обретения независимости Украины, в 1994 году, президент Леонид Кравчук откликнулся на инициативу молодежных организаций и подписал указ №323/94 о праздновании Дня молодежи. Поэтому традиция отмечать этот праздник в последнее воскресенье июня сохранилась и до наших дней.

В современной Украине работает большое количество молодежных организаций, направленных на развитие обучения, оздоровления, культурной жизни, социальных и других программ. В День молодежи организовываются различные мероприятия и празднества. Традиционно сценарий на День молодежи во многих украинских городах включает фестивали, концерты, кинопоказы, выступления, флешмобы, квесты, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки и другие развлекательные мероприятия.

Примечательно, что помимо традиционного Дня молодежи, в Украине и мире также отмечаются и другие праздники: Международный день солидарности молодежи 24 апреля, Международный день молодежи 12 августа и Всемирный день молодежи 10 ноября.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить детям: интересные идеи для праздника День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине Сегодня празднуем День медика 2019 в Украине
праздник молодежь день молодежи
Реклама

Новости партнеров

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»
«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Популярные статьи

Сегодня, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

Вчера, 15:12Food

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Вчера, 11:35Техно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

Вчера, 11:13Психология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

16 июняFun

16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 июняШоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

Новости партнеров

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые назвали овощ для снижения давления
Ученые назвали овощ для снижения давления
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь