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Когда День молодежи 2020 в Украине: дата и значение праздника

Сегодня, 21:27

Узнайте, когда отмечается День молодежи в Украине в 2020 году

В июне украинцы будут отмечать День молодежи-2020. Этот праздник юности, лета и позитива – отличный повод поздравить всех юношей и девушек, а также людей, кто молод душой. Когда отмечается День молодежи Украины, и что это за дата, узнайте в нашей статье.

День молодежи
День молодежи
Фото: pexels

Когда День молодежи празднуется в Украине в 2020 году

День молодежи не имеет фиксированной даты, поскольку ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. И в 2020 году этот праздник выпадает на 28 июня.

Примечательно, что в это же воскресенье будет отмечаться еще один значимый праздник – День Конституции Украины, который установлен на государственном уровне 28 июня и является выходным.

А поскольку официальный выходной день выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник, 29 июня, также будет выходным днем. Так что украинская молодежь в нынешнем году получит для празднования и отдыха целых три выходных дня подряд – с субботы, 27 июня, до понедельника, 29-го числа.

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День молодежи Украины: история и значение праздника

История современного Дня молодежи уходит своими корнями еще в советские времена. В 1958 году действовавшим тогда правительством СССР был установлен День советской молодежи, который стал праздноваться в последнее воскресенье июня.

А позже, после обретения Украиной независимости, в 1994 году, президент Леонид Кравчук по инициативе молодежных организаций подписал указ №323/94 о праздновании Дня молодежи, который также приходится на последнее воскресенье июня.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Помимо Украины праздник молодежи в июне также отмечают в Беларуси, России, Узбекистане, Южной Осетии. А еще есть Международный день молодежи, который установлен ООН 12 августа, Всемирный день молодежи – 10 ноября, Международный день солидарности молодежи – 24 апреля.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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