Когда Медовый Спас-2020: дата, история, значение и традиции

Узнайте, когда наступит Медовый Спас в 2020 году и каково значение праздника

Медовый Спас-2020 – это первый из трех летних праздников, посвященных Христу Спасителю. Эти всенародно любимые церковные праздники прославляют Господа Иисуса Христа, а также благодарят за богатый урожай, собранные плоды и щедрые дары природы. С ними связаны многие ритуалы, обряды и приметы. Сегодня.Lifestyle расскажут вам о дате, истории и традициях Медового Спаса.

Когда в 2020 году Медовый Спас Фото: Depositphotos

Когда Медовый Спас в 2020 году

Первым наступит Медовый Спас, который также называется Маковей. Ежегодно Медовый Спас отмечается 14 августа и в 2020 году приходится на пятницу.

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Медовый Спас Маковей: история и традиции праздника

14 августа у верующих отмечается не одна, а сразу несколько значимых дат.

В этот день православная церковь вспоминает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. По этому случаю в храмах проводят ритуал вынесения и поклонения Животворящему Кресту, на котором был распят Христос, чтобы помолиться, очиститься от грехов и болезней.

Также 14 августа начинается очередной многодневный летний пост – Успенский пост, который продлится до 28 августа и закончится в канун Успения Пресвятой Богородицы.

Еще в этот день церковь осуществляет ритуал освящения воды в открытых водоемах и колодцах, который получил название малого водосвятия. Потому праздник еще называется Мокрый Спас. Верующие в это время совершали крестный ход на реки и озера, чтобы последний раз в году искупать скот и окунуться самим.

Кроме того, 14 августа – это день памяти семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которых более двух тысяч лет назад подвергли суровой казни за исповедание истинной веры и отказ от язычества. Считается, что с их именем связано название праздника – Маковей.

А по другой версии, как раз к этому времени созревает мак, который собирают, святят в церкви, а затем употребляют в еду чаще всего в виде начинки к пирогам. Потому праздник еще назвали Маковый Спас. Существует красивая традиция освящать в церкви маковейчики – букеты полевых цветов с поспевшими маковками. Такие обереги должны были охранять дом и семью от беды, помогать с урожаем, быть снадобьем от болезней.

Другое название праздника – Медовый Спас. Именно с этого дня пасечники начинают активный сбор меда нового урожая. Его святят в церкви, и только после этого медом можно угощаться, раздавать нуждающимся и запасаться самим на зиму.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

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