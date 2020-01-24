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Когда начинается Великий пост 2020: правила питания

Великий пост 2020: когда начинается, сколько длится и что можно есть в дни поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Великий пост 2020: когда начинается и заканчивается
Великий пост 2020: когда начинается и заканчивается
Фото: Depositphotos

Узнайте, когда начинается Великий пост 2020, чтобы вы могли заранее спланировать правильное меню, если вы сами или кто-то из членов вашей семьи собирается поститься в этом году. Сегодня.Lifestyle расскажет о дате Великого поста в 2020 году, когда он начинается и заканчивается, а также о продуктах и основных правилах питания в этот период.

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Великий пост 2020: даты, когда начинается и заканчивается

Великий пост – это самый строгий и самый значимый пост в году. Дата начала Великого поста зависит от празднования главного события в церковном календаре – Пасхи, которая является переходящим праздником. А потому и сам пост не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы. К примеру, в прошлом году он проходил с 11 марта по 27 апреля, а Великий пост 2021 года будет с 15 марта по 1 мая.

Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи. И поскольку в 2020 году православная Пасха приходится на воскресенье, 19 апреля, значит, Великий пост начинается в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу, 18 апреля, накануне Пасхи. Длится Великий пост 2020 столько же, сколько и Рождественский пост – 40 дней.

Это самый серьезный пост, в течение которого верующие проводят время в молитвах и размышлениях над жизнью, а также занимаются духовным и физическим очищением, ограничивая себя в еде, развлечениях, правилах поведения.

Великий пост 2020: питание по дням и запреты в еде

Такой длительный и тяжелый период Великого поста предназначен для подготовки верующих к празднованию светлого праздника Пасхи. Он проводится в молитвах, раскаянии, воспоминаниях смерти и воскресения Христа. Также во время Великого поста существует строгое ограничение на потребляемые продукты.

Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Кроме того, во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.

Согласно церковному Уставу, первая и последняя недели Великого поста – самые строгие. Также есть дни, когда постящиеся ничего не едят.

Что можно есть во время Великого поста
Что можно есть во время Великого поста
Фото: Depositphotos

Итак, что можно есть в каждый день недели Великого поста 2020: календарь питания:

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение, которое включает хлеб, сырые и соленые овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, а из питья разрешены отвары или настои из трав, фруктов и ягод, квас.

Вторник, четверг – можно употреблять в пищу горячее, т.е. еду, которая прошла тепловую обработку, вареную и печеную, но без растительного масла.

Суббота, воскресенье , а также в праздничные дни разрешена пища с растительным маслом и вино.

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы, и в этот день можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

11 апреля – Лазарева суббота, когда также разрешено употребление рыбной икры.

12 апреля , в Вербное воскресенье можно есть рыбу.

17 апреля , Страстная пятница – в этот день нельзя ничего есть.

Чтобы во время Великого поста не навредить своему здоровью, старайтесь составить полноценное, разнообразное и правильное питание. Также, перед тем как начинать поститься, проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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